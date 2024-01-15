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Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации

МО: ВС РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска поразили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 января сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также в районе населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) Армия РФ уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Отмечается, что за сутки российские войска также отразили две атаки на купянском направлении — у Синьковки в Харьковской области, а также на краснолиманском — в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР)

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 25 украинских беспилотников, а также три тактические ракеты «Точка-У».

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