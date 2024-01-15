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Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны

Минфин Финляндии: экономика хронически слаба и нуждается в проведении реформ
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Фото: Global Look Press/ Igor Sinitsyn
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Экономика Финляндии хронически слаба и нуждается в реформах, заявила в понедельник, 15 января, министр финансов страны Риикка Пурра в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus.

«Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и ее хронически слабом состоянии <…> Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста», — заявила Пурра.

По ее мнению, пребывающая в стагнации около 15 лет финская экономика не сможет существенно улучшиться, если Хельсинки не удастся добиться реального развития частного сектора.

В декабре прошлого года Центральный банк Финляндии сообщил о наступлении рецессии в экономике республики. По прогнозу регулятора, ситуация в стране начнет восстанавливаться лишь к концу 2024 года, а переход к экономическому росту ожидается только в 2025-м, обращает внимание «Газета.Ru».

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Ранее, 20 декабря, финское агентство STT со ссылкой на Статистическое управление республики сообщило, что в Финляндии в течение 2023 года заявления о банкротстве подали 3293 компании, что стало рекордным показателем за 25 лет. Только в ноябре было инициировано 345 банкротств, что на 112 больше, чем за аналогичный период 2022 года.

14 декабря в Финляндии прошла крупная забастовка в знак протеста против реформ правительства в сфере труда. Кабмин страны намерен провести пенсионную реформу, внести изменения в выплаты по больничному листу и страховым взносам, упростить увольнения, запретить забастовки и принять прочие меры в экономике.

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