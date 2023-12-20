В Финляндии в течение 2023 года 3293 компании подали заявления о банкротстве, что стало рекордным показателем за 25 лет. Об этом сообщило 20 декабря финское агентство STT со ссылкой на Статистическое управление Финляндии.

«Количество заявлений о банкротстве выросло выше, чем во время финансового кризиса 2009 года, то есть количество банкротств является самым высоким за 25 лет. Кроме того, в ноябре число банкротств в месячном исчислении было большим», — отметил эксперт в области статистики Томми Вейстамё.

Он обратил внимание, что только в ноябре было инициировано 345 банкротств, что на 112 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом в 2023 году число заявок на банкротство увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом.

Специалист добавил, что Финляндия пока далека от показателей банкротства, которые наблюдались во время рецессии 1990-х годов. Тогда, в 1992 году, было зарегистрировано более 7,3 тыс. заявлений.

Как напоминает «Газета.Ru», c января по июнь в Финляндии обанкротилось 1325 компаний, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года.

До этого, 14 декабря, в Финляндии прошла крупная забастовка в знак протеста против реформ правительства в сфере труда. Кабмин страны намерен провести пенсионную реформу, внести изменения в выплаты по больничному листу и страховым взносам, упростить увольнения, запретить забастовки и принять прочие меры в экономике.

Ранее, 12 сентября, Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Еще в июле СМИ отмечали негативное влияние этой экономической меры на жителей Франции. Уход российского газа ударил по благосостоянию простых граждан. Журналисты писали, что Европа уже очень слаба, а США теряют свое влияние.