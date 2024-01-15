Ученый заявил о положительном влиянии несильного стресса на иммунитет

Кратковременный и несильный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет. Об этом 15 января сообщила профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей», — сказала профессор в беседе с «Газетой.Ru».

При этом Идова отметила, что хроническое состояние, наоборот, снижает иммунитет. Она подчеркнула, что все виды стресса оказывают негативное воздействие на функцию центрального органа защитной системы организма человека — тимуса.

По ее словам, у людей, как и у животных важную роль в реакции влияет отношение к стрессу. Профессор объяснила, что у мышей при агрессивной поведении напряжение снижает иммунный ответ, а при депрессивном — повышает. Кроме того, при субмиссивном (подавленном, подчиненном) никакого эффекта не происходит, добавила она.

Кроме того, Идова заметила, что у оптимистов при стрессе иммунитет снижается сильно, тогда как у пессимистов влияние прослеживается слабее. Позитивно настроенные люди предполагают, что всё будет хорошо, поэтому напряжение для них воспринимается «как нечто ужасное». Из-за этого их иммунитет снижается. В это же время пессимисты уже настроены на плохой исход, поэтому стресс на них и на защитную систему организма влияет не так сильно, заключила ученый.

Ранее, 29 декабря, психолог Анастасия Решетникова назвала способы побороть чрезмерный и продолжительный стресс, который оказывает негативное влияние на физическое и эмоциональное здоровье человека. Специалист отметила, что методы связаны с восстановлением гормонального фона и физиологических реакций, которые были нарушены. Так, она порекомендовала спортивную нагрузку и групповые сессии психологической игры.