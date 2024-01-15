Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Ученый заявил о положительном влиянии несильного стресса на иммунитет
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Политика
Военный эксперт указал на желание Польши усилить напряжение на территории Европы
Мир
Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Наука и техника
Ученый объяснил происхождение «огненного шара» в небе над Японией
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат Бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Мир
На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года
Мир
В МИД Польши призвали готовиться к новой волне беженцев с Украины

Ученый заявил о положительном влиянии несильного стресса на иммунитет

Профессор Идова: несильный стресс положительно влияет на иммунитет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кратковременный и несильный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет. Об этом 15 января сообщила профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей», — сказала профессор в беседе с «Газетой.Ru».

При этом Идова отметила, что хроническое состояние, наоборот, снижает иммунитет. Она подчеркнула, что все виды стресса оказывают негативное воздействие на функцию центрального органа защитной системы организма человека — тимуса.

По ее словам, у людей, как и у животных важную роль в реакции влияет отношение к стрессу. Профессор объяснила, что у мышей при агрессивной поведении напряжение снижает иммунный ответ, а при депрессивном — повышает. Кроме того, при субмиссивном (подавленном, подчиненном) никакого эффекта не происходит, добавила она.

Кроме того, Идова заметила, что у оптимистов при стрессе иммунитет снижается сильно, тогда как у пессимистов влияние прослеживается слабее. Позитивно настроенные люди предполагают, что всё будет хорошо, поэтому напряжение для них воспринимается «как нечто ужасное». Из-за этого их иммунитет снижается. В это же время пессимисты уже настроены на плохой исход, поэтому стресс на них и на защитную систему организма влияет не так сильно, заключила ученый.

Бьет тревогой: как справиться с хроническим стрессом
Продолжительное волнение может сильно подорвать здоровье

Ранее, 29 декабря, психолог Анастасия Решетникова назвала способы побороть чрезмерный и продолжительный стресс, который оказывает негативное влияние на физическое и эмоциональное здоровье человека. Специалист отметила, что методы связаны с восстановлением гормонального фона и физиологических реакций, которые были нарушены. Так, она порекомендовала спортивную нагрузку и групповые сессии психологической игры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024