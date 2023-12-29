Психолог назвала способы быстро побороть стресс

Чрезмерный и продолжительный стресс оказывает негативное влияние на физическое и эмоциональное здоровье человека. Психолог Анастасия Решетникова в пятницу, 29 декабря, назвала несколько способов побороть его.

Специалист отметила, что методы связаны с восстановлением гормонального фона и физиологических реакций, которые были нарушены.

«Во-первых, моментально избавиться от напряжения поможет спортивная нагрузка. Это может быть поход в тренажерный зал, бассейн, длительная активная прогулка. Во время перечисленных занятий вырабатывается огромное количество гормонов: дофамин, эстроген, тестостерон, тироксин и адреналин», — поделилась она с «Газетой.Ru».

Второй способ, продолжила эксперт, заключается в посещении групповой сессии психологической игры. Решетникова объяснила, что опыт товарищей поможет взглянуть на проблему по-иному и поменять свое отношение к ней. Кроме того, эффективность групповой терапии заключается в обмене опытом — это снижает чувство изоляции и позволяет понять, что человек не одинок в определенной ситуации.

«Игровой формат также позволяет расслабиться и поговорить о проблеме максимально открыто: как правило, в играх используют аватаров, то есть вымышленных персонажей, от имени которых действует участник. Рассказать о стрессовой ситуации, понять ее причины и проработать намного легче, когда говоришь <…> от игрового персонажа», — подчеркнула психолог.

Кроме того, Решетникова отметила, что ведущий такой игры должен быть сертифицированным игропрактиком с дипломом установленного образца, также стоит поинтересоваться о наличии базового психологического образования. Еще одним способом побороть стресс специалист назвала дыхательные практики, так как правильное спокойное дыхание снижает эмоциональную лабильность и влияет на появление положительных эмоций.

«И, конечно, восстанавливает физиологические реакции, которые нарушились из-за стресса. <…> Дыхательные упражнения (например, задержка вдоха и выдоха), в свою очередь, помогает замедлить ритм сердца и наполнить легкие кислородом, который потом легче проникает в кровь», — подытожила она.

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