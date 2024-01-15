Соломина проводили в последний путь аплодисментами в Малом театре
В Малом театре на исторической сцене 15 января закончилось прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Художественного руководителя в последний путь проводили аплодисментами, длившимися около пяти минут.
Среди пришедших проститься были министр культуры РФ Ольга Любимова, глава СК РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и многие другие.
Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский на прощании заявил, что Соломин был «скалой, о которую разбивались новомодные театральные течения».
«Актер от бога, режиссер, министр, хранитель традиции. Скала, о которую разбивались все новомодные театральные течения, многие из которых уже и забылись, а Соломин будет, и всё это благодаря совершенно поразительному характеру», — сказал он.
Соломин будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище.
Как сообщал источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта.
Ранее президент России Владимир Путин выражал соболезнования родным и близким Соломина. Он назвал кончину актера тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России.
Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и по многим другим. На его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.