Биолог предупредила о смертельной опасности употребления старых солений

Употребление в пищу старых домашних солений может быть опасно для здоровья. Об этом 16 января «Известиям» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли.

По ее словам, в среднем срок хранения невскрытых банок домашних солений — около двух лет. Но надо учитывать несколько факторов.

«Срок хранения зависит от места, где вы оставляете банки. Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре — в погребе или холодильнике. Больше года не стоит хранить соленые или маринованные грибы. В первые полгода нужно употребить компоты или варенья с косточками. Если хранить такие варенья дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту. Квашеную капусту можно хранить очень долго, до тех пор, пока она не прокиснет», — сказала Ли.

Если заготовка испортилась, ее надо сразу же выкинуть, промывать и употреблять в пищу испорченный продукт не рекомендуется, подчеркнула специалист.

Чтобы оценить качество и сохранность соленья, внимательно проверьте крышку: если она вздутая, куполообразная, скорее всего, содержимое испортилось. Стоит обратить внимание на металлические крышки — на них не должно быть ржавых пятен. Также осмотрите банку на наличие коричневых или черных пятен, заявила эксперт.

«Взгляните на сам рассол: он не должен быть загустевшим или слизистым. Испорченные соленья становятся склизкими. Понюхайте рассол: если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку», — сказала она.

Собеседница издания рекомендовала отнестись серьезно к проверке качества, ведь в домашних соленьях и других заготовках может оказаться токсин ботулизма — опасного инфекционного заболевания, развивающегося в результате попадания в человеческий организм продукта жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum и приводящего в том числе к смертельному исходу.

«К симптомам ботулизма (они могут проявиться как быстро, так и через некоторое время) относятся тошнота, сухость слизистых рта, трудности в глотании, проблемы со зрением (мушки, туман) и функциями глазодвигательных нервов, а также запоры (в первый день может возникнуть жидкий стул или рвота, но затем мышцы живота перестают работать). Если вы заметили эти симптомы после употребления домашних солений, срочно обратитесь к врачу», — заключила Ли.

В ноябре доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова заявила, что старое варенье может быть поражено плесенью. В особенности, по словам Ершовой, это касается ягод с косточками, из которых с течением времени выделяется синильная кислота.