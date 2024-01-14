Белковый удар: в России развивается производство муки из сверчков

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко 11 января высказалась против развития в стране производства продуктов питания на основе сырья из насекомых, в частности сверчков. По ее словам, кормить такой едой стоит не человека, а рыб. При этом другой российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре 2022 года во время посещения выставки Innofood в Сочи, наоборот, призвал «поработать с ментальностью», чтобы россияне могли адаптироваться к еде из альтернативных источников белка . Опрошенные «Известиями» эксперты и производители при этом указали, что употребление правильно приготовленных продуктов из насекомых не приносит вреда, а, наоборот, является богатым источником протеина и других элементов. При этом важно учитывать и возможность индивидуальной аллергической реакции на хитин. Подробности — в материале издания.

Экологически чистые сверчки

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», — ответила Абрамченко на вопрос журналистов о развитии производства альтернативных продуктов питания в России.

В настоящее время уже можно приобрести продукты со сверчковой мукой в составе, а также закуски в виде хрустящих насекомых. В России есть несколько производств, которые выращивают сверчков, некоторые из них — «полного цикла» — изготавливают и муку из них, создавая на ее основе продукты.

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Ставропольская компания «РосЭнерджи» выпустила на рынок уже несколько товаров. Глава предприятия Антон Стокоз рассказал «Известиям», что в 100 г муки из сверчков содержится 75 г белка, то есть в несколько раз больше, чем в 100 г мяса. Также мука включает большое количество железа, кальций, аминокислоты и другие полезные вещества.

— Мы кормим наших сверчков тыквой, кабачком, пророщенной пшеницей, кукурузой, они экологически чистые, все санитарные нормы, все требования к выращиванию соблюдены, — подчеркнул он.

По его словам, мука производится из неокрыленных сверчков, в которых содержание хитина не превышает 40%. При этом в раках содержится 70%, в грибах — до 85% , сказал предприниматель.

Антон Стокоз рассказал, что в настоящее время компания производит лапшу и каши быстрого приготовления со сверчковой мукой, а также печенье и закуски. Продажи осуществляются через маркетплейс, ведутся переговоры с магазинами продуктов здорового питания.

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Еще одно производство — ферма по выращиванию сверчков — находится в Новосибирске. Его глава Евгений Демидов рассказал «Известиям», что пока компания не выпускает продукты питания, хотя нацелена именно на выход на рынок пищевой промышленности, но уже в широких масштабах. В настоящее время организация занимается разработкой промышленных конвейерных технологий по выращиванию сверчков и наблюдает за результатами коллег, которые уже начали продажи продуктов питания.

— Около 30% населения страны готово употреблять данную продукцию, если она будет устраивать по соотношению цена – качество. Это может быть продукция без глютена, это могут быть какие-то функциональные продукты с высоким содержанием белка, эко- и ЗОЖ-продукция, — рассказал Евгений Демидов.

Насекомых используют давно

Как пояснил «Известиям» директор НИИ биологии ИГУ доктор биологических наук Максим Тимофеев, производство кормовых белков из насекомых имеет большие перспективы в сельском хозяйстве и активно развивается в странах Азии, особенно в Китае, а также в Европе и Америке. Так, два самых крупных европейских завода по изготовлению кормов с объемами в сотни тысяч тонн насекомых находятся во Франции и в Нидерландах.

Он отметил, что индустрия насекомых развивается очень быстро, уже разработаны протоколы промышленного культивирования, написаны тысячи научных статей о применении таких продуктов.

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

— Если же мы говорим об использовании насекомых в продуктах для человека, то с точки зрения усваиваемости никаких проблем нет. Значительная часть населения планеты, проживающая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Африке, Латинской Америке, в той же Мексике, то есть более 2 млрд человек, традиционно употребляет насекомых в пищу, — отметил он.

По словам Максима Тимофеева, все ограничения на употребление насекомых в пищу носят ментальный характер, так как эта практика отсутствует в европейской кулинарной традиции. При этом те европейцы, кто пробовал насекомых или продукты, в составе которых они были, не испытывали никаких проблем со здоровьем, добавил спикер.

Ученый пояснил, что исключение могут составлять аллергики, так как хитин, который содержится в насекомых, является аллергеном. Однако тот же хитин есть и в креветках, крабах и даже в грибах, отметил он.

Также биолог рассказал, что многие люди давно употребляют в пищу насекомых, не задумываясь об этом. В качестве примера он привел крабовые палочки и йогурт.

— Знаете, что придает крабовым палочкам красный цвет? Это пищевой краситель, который называется кармин. Есть такое насекомое, мексиканская кошениль, такая мушка, обитающая на кактусах, и весь пищевой кармин производится исключительно из этого насекомого, — пояснил ученый. — Совершенно точно: большинство жителей нашей страны хотя бы раз в жизни пробовали на вкус насекомых. В абсолютном большинстве нашим обычным продуктам питания, в которых есть красный цвет, — в йогуртах, колбасах, конфетах, газированных напитках и даже красной губной помаде — такую окраску обеспечивают пищевые кармины, то есть мексиканские кактусовые мушки.

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По его мнению, обсуждаемые призывы маркировать продукты, в которых используются насекомые, в первую очередь затронут не столько производителей снеков из кузнечиков, сколько изготовителей базовых товаров.

— Тем не менее я несильно верю в перспективу масштабного использования насекомых в продуктах питания в России. Инвестиции в это направление довольно рискованные. Но и как-либо запрещать их не вижу смысла. Если есть потребитель на такую продукцию, зачем же им запрещать? Каких-либо рациональных причин для этого нет. Что касается индустрии производства кормовых белков как компонентов кормов для животных и аквакультуры — это, конечно же, один из самых перспективных продуктов на ближайшее десятилетие, — подчеркнул Максим Тимофеев, пояснив, что насекомые богаты не только белком, но и биоактивными и натуральными антимикробными веществами, а развивающиеся технологии их массового культивирования в самое ближайшее время приведут к тому, что их производство будет даже дешевле, чем, например, выращивание кормовой сои.

Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила «Известиям», что при усвоении продуктов питания не последнюю роль играет привычка: по ее словам, на хорошо знакомую еду в организме вырабатываются определенные ферменты.

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— Конечно, организму сложнее справиться с какой-то новой едой, но в связи с глобализацией и проникновением культур друг в друга то, что раньше было экзотикой, — суши, ананасы или даже картофель — сегодня является привычным рационом, — сказала она.