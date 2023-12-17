Умственно усталый: какие продукты вредны для мозга

Здоровое питание влияет не только на обхват талии, красоту и грацию. От качественных продуктов зависит работа главного органа — головного мозга. Его активная деятельность под угрозой, если не минимизировать в рационе вредную пищу. Какие продукты смертельно опасны для мозга, почему соль и сахар одинаково губительны для сосудов и как определить, что пора обратиться за врачебной помощью, — в материале «Известий».

Проблема в голове

В последнее время диетологи и нутрициологи стараются не делить продукты на «черное» и «белое». Считается, что это может привести к расстройствам пищевого поведения пациентов, отмечает специалист по здоровому питанию, онколог, терапевт Евгения Харченко. Тем не менее список продуктов, которые следует ограничивать в рационе, не меняется много лет. По словам гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, самой нежелательной для организма является пища, которая содержит большое количество добавленного сахара, соли, канцерогенных веществ, а также трансжиров.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— К таким продуктам относятся жевательные конфеты и жевательные резинки; пирожные, выпечка, а также пища с высоким содержанием жира — кондитерские изделия, бургеры и картошка фри. Стоит избегать деликатесов из переработанного мяса (сосисок, колбас) и отказываться от продуктов быстрого приготовления — лапши, быстрорастворимых каш и картофельного пюре , — предостерегает Тимощенко.

В опасном списке — сладкие безалкогольные газированные напитки, а также энергетики и алкоголь, соусы с высоким содержанием сахара и жира — майонез, кетчуп, ароматизированные соусы. Гастроэнтеролог обращает внимание на то, что все эти продукты обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью. Их употребление значительно увеличивает суточное потребление калорий, но при этом не позволяет организму получать достаточное количество нутриентов (полезных веществ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Неправильный рацион сказывается на работе всех органов, в том числе и самого основного — головного мозга. Коварство вредных продуктов в том, что они действуют медленно и незаметно. Определить, всё ли в порядке «с головой», можно с помощью обследования, которое положено россиянам по ОМС. При наличии жалоб на головную боль и нарушения памяти невропатологи выдают направление на реоэнцефалографию головного мозга. С помощью датчиков специалист фиксирует, как работает сосудистая система главного органа, насколько эластичны стенки сосудов, как идет венозный отток. А если требуется более глубокое обследование, то пациента направляют на МРТ. Врачи, назначая лечение, дают рекомендации и по питанию.

Почему вреден фастфуд

Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва считает, что основной враг головного мозга — это трансжиры, которые, в частности, содержатся в фастфуде. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в последнее время потребление таких продуктов сократилось, поскольку люди получают больше информации о вреде подобной пищи.

Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein

— Насыщенные жиры засоряют сосуды головного мозга, что приводит к атеросклерозу. При этом заболевании в стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые сужают их просветы. В итоге нарушается кровоток, ухудшается кровоснабжение головного мозга, замедляются мыслительные процессы и нарушается связь между нейронами, — рассказывает Эльвира Белёва.

По словам Евгении Харченко, специалисты Американской академии неврологии выявили взаимосвязь между потреблением трансжиров и ухудшением когнитивных функций мозга, что у пожилых людей чаще ведет к развитию деменции. Кроме того, в бургерах и картошке фри содержится большое количество углеводов с высоким гликемическим индексом. Такая пища быстро повышает уровень сахара в крови, что может снижать концентрацию внимания и память. Кроме того, фастфуд калориен, от него увеличивается вес, что тоже способно негативно сказаться на здоровье мозга.

— Согласно исследованиям, избыточный висцеральный (внутрибрюшной) жир связан с повреждениями тканей головного мозга. Также ученые выявили заметное уменьшение мозговой ткани даже на ранних стадиях метаболического синдрома, — подчеркивает эксперт.

Онколог советует минимизировать в рационе маргарин, глазурь, попкорн, поскольку и эти продукты богаты трансжирами. В качестве альтернативы маргарину врач советует использовать оливковое и натуральное сливочное масло.

Жизнь не сахар

Глюкоза полезна для активной деятельности мозга — это неоспоримо. Но если сахар поступает в организм в очень больших количествах, то проблем не избежать. Избыток сладостей опять же вредит сосудам.

Фото: Getty Images/Igor Alecsander

— Если говорить простым языком, сахар фактически «разъедает» стенки сосудов. Холестерин «бежит» им на помощь, чтобы «залатать» эти микроповреждения. Такие заплатки со временем сужают кровоток и приносят человеку проблемы, сходные с влиянием на мозговую деятельность трансжиров, — нарушение мозговой деятельности, — говорит Эльвира Белёва.

Евгения Харченко подчеркивает, что высокое потребление сахара влияет на риск развития сахарного диабета, который в свою очередь повышает риск болезни Альцгеймера.

— Повышенный уровень сахара в крови у людей без диабета также увеличивает риск деменции. Научные исследования показывают, что люди, которые пьют много газировки, сладкого чая и других сладких напитков, гораздо чаще имеют проблемы с памятью и когнитивными функциями, — комментирует онколог.

По словам Анастасии Тимощенко, продукты с высоким гликемическим индексом, в частности десерты и сладкие газированные напитки, способствуют значительному повышению инсулина и нарушениям обмена глюкозы, столь важной для головного мозга . Сладкая газировка к тому же содержит небезопасные для головного мозга красители, подсластители и стабилизаторы.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Евгения Харченко обращает внимание на то, что диетические газировки не будут здоровой альтернативой стандартным из-за искусственных подсластителей. Так, австралийские ученые установили, что люди, выпивающие один диетический напиток в день, почти в три раза чаще страдают от инсульта или развития деменции.

Существует ли безопасная доза спиртного

Губительное воздействие алкоголя на головной мозг также не подлежит сомнению. Врачи считают, что безопасной дозы спиртного не существует. Даже умеренное количество алкоголя подавляет деятельность нейронов. По этой причине нарушаются память и внимание, снижается умственная активность. А от регулярного употребления спиртного нейроны погибают, что провоцирует органические поражения коры головного мозга и когнитивные расстройства. Уменьшается даже объем главного органа.

Анастасия Тимощенко обращает внимание и на продукты с высоким содержанием соли. Эти деликатесы нарушают электролитный баланс, необходимый для правильной работы нервной системы и передачи нервных импульсов. Тем, кто хочет сохранить ясный рассудок, следует употреблять меньше солений.

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

— Избыток соли влияет на суставы и почки, также от нее повышается давление, что провоцирует проблемы с сосудами. Нарушается кровоток, появляются головные боли, а это тоже сигнализирует о проблемах в работе головного мозга, — комментирует Эльвира Белёва.

По словам Тимощенко, для головного мозга нежелательно часто употреблять и продукты с низким содержанием пищевых волокон, например белый рис. Наиболее предпочтительны крупы с большим содержанием клетчатки — гречка, перловка, овсяные хлопья.