Кум тыквы: почему кабачок полезен для здоровья

Символом августа для владельцев приусадебных участков считается самый неприхотливый овощ — кабачок. В последний летний месяц интернет оживляется от мемов, посвященных этому плоду. «Известия» выяснили, какие полезные вещества содержатся в популярном овоще, почему именно кабачок используется в качестве самого первого прикорма и в чем его преимущества перед другими огородными культурами — тыквой и баклажаном.

Икра и цветы

Самый популярный мем про одиночество: вы действительно одиноки, если в августе вам не дарят кабачки. Ну а если дарят, то отказываться от этих овощей не имеет смысла. Кабачки содержат нужную нашему кишечнику клетчатку и имеют низкую калорийность, что важно для поддержания нормального веса, считает гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат наук Сергей Вялов.

— Клетчатка кабачков настолько нежная, что их дают малышам в качестве первого прикорма наряду с брокколи и цветной капустой. Кроме того, этот овощ — хороший источник калия и витамина С, — рассказывает доктор Вялов.

Калий необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы и способствует нормализации артериального давления. Также этот минерал влияет на нормальную работу клеток, нервов и мыщц. Его нехватка приводит к раздражительности и снижению работоспособности.

Фото: Global Look Press/Ulrich Zillmann

Неслучайно кабачки считаются одним из важных продуктов для тех, кто рассчитывает сбросить вес. Нутрициолог Вероника Гусакова обращает внимание на то, что в в 100 г этого овоща содержится всего 17 ккал. В ресторанах можно найти даже спагетти из кабачков, причем в порции этого блюда всего 40 ккал, что в пять раз меньше, чем в обычной пасте.

— Нейтральный вкус позволяет использовать кабачок в различных блюдах: добавлять его в котлеты, делать кексы, запеканки, блины, драники, рагу, супы и даже салаты. Есть кабачки можно и в сыром виде — это позволит получить и усвоить максимальное количество витаминов. А если подвергать овощ термической обработке, то не следует нарезать его слишком мелкими кусками и долго нагревать (тушить или жарить). Употреблять овощное рагу из кабачков нужно вместе с соком, который они дают в процессе приготовления, поскольку в жидкость переходит часть витаминов, — разъясняет нутрициолог.

Кабачковую икру эксперты тоже считают ценной для здоровья пищей. В состав заготовки обычно входит несколько видов овощей: помимо кабачков, это морковь, лук и помидоры. Получается полезное блюдо — низкокалорийное, богатое клетчаткой, витаминами группы B, а также витаминами C, H, E и ретинолом. Клетчатка и пектиновые волокна оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и стимулируют перистальтику. Насколько низкой будет калорийность, зависит от количества растительного масла, которое хозяйки используют при обжаривании ингредиентов кабачковой икры, говорит доктор Вялов.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Желтые цветы кабачков съедобны и тоже полезны — в их составе есть аскорбиновая кислота, каротиноид лютеин, витамин В1, а также калий, отмечает нутрициолог. Деликатес легко усваивается и может послужить основой оригинальных блюд. Например, цветы кабачков фаршируют натертым сыром с добавлением орехов, чеснока и оливкового масла .

Тыквенное масло

Конкуренцию кабачкам на приусадебных участках россиян составляет тыква. По словам Вероники Гусаковой, калорийность 100 г продукта — всего 26 ккал. Тыква богата полезными веществами, в частности, антиоксидантом бета-каротином. Этот красно-оранжевый пигмент является предшественником витамина А. Доктор Вялов подчеркивает, что самого витамина А в овоще столько, что 200 г продукта в состоянии покрыть суточную потребность взрослого человека.

Когда речь идет о тыкве, термической обработки можно не опасаться. Нутрициолог обращает внимание на то, что при нагревании полезный бета-каротин усваивается организмом в пять раз лучше, так как переходит в легкоусваиваемую форму. Важный момент: витамин А является жирорастворимым, поэтому к приготовленному овощу рекомендуется добавлять небольшое количество растительного масла.

— Особого упоминания заслуживает даже не сама тыква, а ее семечки. Это действительно склад в первую очередь микроэлементов и (в меньшей степени) витаминов. В тыквенных семечках очень много магния, фосфора, железа, марганца, кобальта, хрома, цинка и меди, — перечисляет гастроэнтеролог.

Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen

По словам эксперта, в альтернативной медицине тыквенные семечки используются для лечения аденомы простаты, улучшения качества спермы у мужчин, заживления ран, улучшения иммунитета, а также при паразитарных инвазиях, болезнях печени, язвенной болезни желудка. Правда, доказать эффективность тыквенных семечек в исследованиях пока не удалось, подчеркивает врач.

— Среди доказанных полезных свойств стоит отметить, что семечки тыквы могут снижать уровень сахара в крови, что полезно для диабетиков. Эффект достигается за счет алкалоидов тригонеллина и D-хиро-инозитола, которые входят в состав продукта. Но есть и обратная сторона медали. Многие диабетики имеют лишний вес, а тыквенные семечки содержат 560 ккал на 100 г. Высокая калорийность связана с наличием в составе большого количества жиров, — предостерегает эксперт.

Вероника Гусакова подчеркивает, что для здоровья полезно и тыквенное масло, полученное путем холодного отжима семян. Это продукт обладает мощным антиоксидантным эффектом, помогает избежать жировых отложений, способствует улучшению работы печени и желчного пузыря.

Польза баклажанов

Многие гурманы предпочитают кабачковой икре баклажанную, поскольку у нее более пикантный, немного пряный вкус. Хозяйки привыкли считать баклажаны овощем, но в ботаническом смысле этот плод — всё-таки ягода. Подобно тыкве и кабачкам этот продукт содержит мало калорий (всего 24 ккал на 100 г) и много клетчатки. По словам Вероники Гусаковой, баклажаны богаты хлорогеновой кислотой, которая обладает противовирусным и противомикробным действием. В них содержатся витамины группы В, каротин, фосфор, железо, кальций, фолиевая кислота и калий.

Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

— Доказанных лечебных свойств у баклажана нет. Тем не менее, как и любые другие растительные продукты, они используются в народной медицине. Считается, что баклажаны полезны при кожных болезнях, в качестве слабительного, а также усиливают половое влечение, снижают вес, артериальное давление, уровень сахара в крови , — говорит Сергей Вялов.

Баклажаны особенно популярны в Китае, Индии, Иране, Турции, Египте. В этих странах их настолько ценят, что проводят исследования, чтобы доказать полезные свойства баклажанов.

— Например, исследование иранского фармаколога Фатеме Ярмохаммади и группы соавторов, проведенное в 2021 году, свидетельствует о том, что баклажаны полезны при метаболическом синдроме, диабете, высоком кровяном давлении, гиперлипидемии и ожирении. Специалисты пришли к выводу, что баклажан снижает уровень сахара в крови за счет подавления активности ферментов, расщепляющих углеводы. От повышенного давления они помогают, потому что угнетают фермент АПФ, способствующий повышению давления. То есть работают как наиболее часто назначаемая группа лекарств для лечения артериальной гипертензии, — рассказывает доктор Вялов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Иранские эксперты даже предположили, что баклажаны помогут справиться с ожирением, поскольку блокируют работу панкреатической липазы и мешают организму расщеплять жиры в пищеварительном тракте. Однако, по словам доктора Вялова, медицина развитых стран баклажан в качестве лекарства не признает. Но в качестве элемента здорового питания они конечно, же представляют ценность. Кроме клетчатки баклажаны содержат антиоксиданты: антоцианы и фенольные кислоты. Считается, что входящие в состав плодов вещества защищают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют нормальной работе кишечника.

При соблюдении диеты нутрициолог советует питаться баклажанами, приготовленными на пару или запеченными в духовке без добавления масла.

— Чтобы избежать горького вкуса, замочите плоды в подсоленной воде на 15–20 минут. Снимать фиолетовую кожуру не стоит, поскольку в ней содержится большое количество неперевариваемых волокон, полезных для нашего пищеварения. С их помощью ускоряется процесс опорожнения кишечника и «вычищаются» вредные вещества. Содержащийся в кожуре пигмент насунин защищает организм от окислительного стресса, — разъясняет Вероника Гусакова.

Фото: Global Look Press/Daniel Karmann

Но у этого продукта существуют противопоказания. Баклажаны нельзя употреблять при псориазе, мочекаменной болезни и аутоиммунных заболеваниях.

Как заморозить овощи

Сохранить кабачки до весны — большая удача. Обычно эти овощи способны пролежать в прохладном (от 4 до 10 градусов), проветриваемом помещении не больше четырех-пяти месяцев. Лучше всего сохраняются плоды с толстой кожей, без повреждений. Огородники не советуют держать кабачки в полиэтиленовых пакетах. Следует завернуть каждый в вощеную бумагу или в сухую газету. Главное, чтобы овощи не соприкасались между собой, поскольку небольшая порча на одном из них может перекинуться на соседний плод. Тыква хранится гораздо дольше и способна даже протянуть до следующего урожая. А вот баклажаны не имеет смысла держать в запасе дольше месяца — они не предназначены для длительного хранения.

Один из самых востребованных в последнее время способов заготовки овощей — заморозка. При таком методе полезные свойства практически не теряются.