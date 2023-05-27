Холодный прием: врачи считают окрошку одним из самых полезных блюд

Больше половины россиян для летнего меню выбирают традиционный холодный суп — окрошку. В таком блюде смешиваются как минимум шесть различных ингредиентов. Сторонники здорового питания поспешно ставят под сомнение пользу любимого соотечественниками лакомства, однако блюдо богато витаминами и нутриентами. Что лучше — квас или кефир, можно ли говорить о вреде окрошки и каким образом она защищает организм от обезвоживания — в материале «Известий».

Для пользы тела

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов считает, что окрошка имеет близкий к идеальному состав для питания человека. В этом блюде есть всё, что нужно для нормальной жизнедеятельности: углеводы (картофель), белки и жиры (яйца и мясо), клетчатка (огурцы, редис и картофель). В окрошке много витаминов.

— Если бы вы отправились на необитаемый остров с условием взять с собой бесконечный запас только одного блюда, то окрошка была бы отличным вариантом. Даже если питаться ею трижды в день, у человека вряд ли разовьются болезни из-за однообразного питания и нехватки нутриентов, потому что в этом виде пищи есть почти всё, что необходимо организму, — комментирует доктор Вялов.

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Большой плюс окрошки в том, что это холодное блюдо — летом оно защищает человека от перегревания, а значит, от обезвоживания и от теплового удара, подчеркивает врач. Таким образом, организму будет легче поддерживать нормальную температуру тела, а любитель сезонного лакомства будет чувствовать себя более комфортно.

Но не стоит забывать, что окрошка считается худшим вариантом из всего, что можно взять с собой на работу в контейнере. В теплую погоду уже через два часа окрошка превратится в рассадник микробов и в концентрат их токсинов . Это чревато отравлениями даже для человека с самым крепким желудком.

— В состав окрошки входят белковые продукты (мясо и яйца), а это благоприятная среда для размножения микробов. Причем именно тех, которые являются наиболее опасными и вырабатывают много токсинов, — рассказывает врач.

Кстати, сами по себе микробы безвредны для человека и при попадании в кишечник не вызовут кишечную инфекцию. А вот токсины, которые выделяются микробами в процессе метаболизма, накапливаются в окрошке и могут стать причиной поноса, тошноты, рвоты и других неприятных симптомов. Неприятные последствия будут сохраняться несколько дней, пока токсины не выйдут из организма.

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Эксперт напоминает, что чем жиже продукт, тем быстрее в нем размножаются микробы. Для интенсивного роста им нужно «пить» воду, как всем живым существам.

— Вот почему сухие продукты могут долго лежать даже при высокой температуре и не портиться, в то время как суп, который забыли поставить в холодильник летом, вспенивается и становится кислым уже через несколько часов. Окрошка — это раствор белков и пептидов в большом количестве жидкости. Лучшей среды для микробов нельзя и придумать, — продолжает доктор Вялов.

В чем вред для здоровья

Свежая окрошка, разумеется, не несет никакого вреда здоровью, уточняет эксперт. Страшилки о том, что подобное блюдо может быть вредным из-за того, что некоторые виды продуктов не сочетаются между собой, не выдерживают никакой критики.

— Само по себе понятие «сочетаемость ингредиентов» — это миф. Нет никаких научных подтверждений, что продукт А, вступая в реакцию с продуктом Б в желудке, может произвести токсичную субстанцию С. Любая еда состоит из многих компонентов, и ничего страшного в этом нет. Неприятности со здоровьем случаются не из-за неправильного (якобы) сочетания продуктов, а из-за избытка в них соли, жира или микробных токсинов, — разъясняет доктор.

Например, колбаса, которую так любят добавлять в окрошку, — продукт повышенной жирности и содержит в себе скрытую соль. Нутрициолог Вероника Гусакова предупреждает: этот продукт не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И не только им, но и всем, кто следит за здоровым питанием. Врач советует заменить колбасу на мясо.

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Таким образом, правильная окрошка полезна многим, но нет правил без исключения.

— С осторожностью следует отнестись к окрошке людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Противопоказаниями будут язва и высокая секреция желудка, а также склонность к изжоге. Стоит воздержаться от окрошки при подагре, болезнях печени и желчного пузыря и склонности к камнеобразованию , — комментирует Вероника Гусакова.

Окрошка не обходится без картофеля, а у этого овоща достаточно высокий гликемический индекс. Поэтому от популярного летнего блюда лучше отказаться при диабете, избыточной массе тела и ожирении. Но есть хороший выход из ситуации. Шеф-повар Александр Рягузов советует заменить мясо вареными креветками, и тогда вместо картошки можно использовать помидоры. Лишний свежий овощ в рецепте не помешает.

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— Наличие в окрошке грубых пищевых волокон вовсе не вредит организму. Отказ от них, чтобы избежать возможного метеоризма, — большая ошибка. Клетчатка нужна организму для нормальной работы кишечника. Ее хронически не хватает современным людям, которые сидят на «западной» диете, — отмечает доктор Вялов.

С изюминкой

Шеф-повар Александр Рягузов рекомендует для приготовления классического летнего блюда использовать вареное или жареное мясо (говядину, свинину или курицу), огурцы, зеленый лук, яйца, картофель и укроп. Любители могут добавить редис. Это крошево заправляют сметаной, солят и перчат по вкусу, добавляют хрен или горчицу и заливают так называемым окрошечным белым квасом.

Вечный спор о том, чем всё-таки лучше заливать окрошку, гастроэнтеролог Сергей Вялов предлагает решить в пользу домашнего кваса. Останавливать свой выбор на минеральной воде не имеет смысла, потому что она провоцирует рефлюкс и содержит соли, что может вызвать понос или излишнее выделение желчи. А если нет домашнего кваса, то лучше выбрать кефир — магазинному доктор не доверяет.

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По словам Александра Рягузова, для изготовления домашнего кваса понадобится полкило ржаного хлеба, 100 г сахара, 10 изюминок, половина лимона, 12 г свежих дрожжей и вода.

— Подсушенный или черствый хлеб сложите в эмалированную кастрюлю, залейте кипятком так, чтобы покрыть хлеб, и оставьте на восемь часов. Затем процедите жидкость в чистую емкость и отожмите хлебные кусочки через марлю. Добавьте дрожжи, сахар, нарезанный ломтиками лимон, размешайте и оставьте еще на восемь часов в теплом месте, — рассказывает шеф-повар.

Когда смесь начнет активно бродить и приобретет кисловатый запах, собеседник советует снова процедить жидкость через марлю в стеклянную банку. Затем надо добавить изюм, закрыть банку крышкой и убрать в прохладное место, чтобы напиток настоялся. На следующие сутки квас можно применять по назначению.

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Чем же квас, который продается в бутылках, отличается от традиционного домашнего напитка? По словам Вероники Гусаковой, часто он сделан на основе квасного сусла и содержит в себе сахар. Употребление этого напитка не рекомендуется при сахарном диабете.

Есть у покупного кваса и другие минусы. Он приводит к брожению и метеоризму, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ. Кроме того, именно благодаря квасу окрошка подстегивает аппетит, поэтому людям с избыточным весом стоит быть осторожнее с этим блюдом или отдать предпочтение кефиру. Тем более что окрошка на кефире, тане, айране несет в себе дополнительную пользу за счет содержания бифидобактерий и лактобактерий , подчеркивает нутрициолог.

Хозяйкам имеет смысл обратить внимание на температуру блюда. Окрошку принято заливать холодным квасом. Однако, по словам врача, низкая температура является раздражающим фактором для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Так что рекомендуется не употреблять пищу холоднее +10 градусов.