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Норм мотив: продукты сопроводят данными о сахаре, соли и трансжирах

Эту информацию можно будет увидеть в приложении «Честный знак» после сканирования QR-кода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Продукты сопроводят данными о содержании в них сахара, соли, трансжиров от суточной нормы — их избыточное количество в продукции может негативно сказываться на здоровье людей. Такая информация должна появиться в системе «Честный знак», потребители смогут узнавать ее через приложение системы маркировки. С таким предложением общественники обратились в Роспотребнадзор. Служба подержала инициативу. В Руспродсоюзе отметили: главное, чтобы нанесение этой информации не сопровождалось дополнительными расходами для предприятий и не было в конечном итоге переложено на плечи потребителей.

Индикация по свету

Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и так далее. Их объем следует сопровождать цветовой индикацией, для этого используют зеленый, оранжевый и красный. Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил службе включить такую информацию в систему маркировки и демонстрировать ее в приложении «Честный знак». С письмом ознакомились «Известия». Избыточное содержание этих веществ в продукции может негативно сказываться на здоровье людей.

Сейчас маркировка актуальна для части пищевых товаров, например для молочки. Но эту идентификацию планируют распространить и на другие продукты, уточнил совет в своем письме. Подобная интеграция фактуры о сахаре, соли и других веществах с цветовыми маркерами в «Честный знак» позволит каждому потребителю при сканировании цифрового кода маркировки получать в приложении дополнительную информацию о продукте. Это позволит людям делать осознанный и правильный выбор в пользу здорового питания, говорится в письме общественников.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Потребители получат удобные ориентиры по выбору полезной продукции, что позволит снизить потребление вредных веществ и сократить рост неинфекционных заболеваний», — сказано в обращении. Тем более такая мера не будет значимой нагрузкой для производителей: им не придется нести дополнительные траты на переоснащение заводов.

Сейчас в РФ фиксируют нарастающую тенденцию — количество социально значимых неинфекционных заболеваний повышается из-за неправильного питания. Например, это избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет и другие заболевания, напомнили общественники службе. В таких условиях необходимо принимать меры, чтобы снизить потребление критически важных пищевых веществ — добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других.

Существующие требования к информации о составе пищевой продукции на упаковке недостаточны для потребителей, сведения о содержании жиров, соли и сахара без привязки к нормам их потребления не позволяют потребителям полноценно управлять своим рационом, сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новый «Светофор»

Роспотребнадзор поддержал инициативу, сказали «Известиям» в службе. В таком проекте также придется задействовать Минпромторг, который отвечает за идентификацию товаров, уверены общественники. Но пока ведомство не получало таких предложений, уточнили в министерстве.

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В службе также напомнили, что с 2018 года в РФ действует добровольная система маркировки пищевых продуктов «Светофор». Суть подхода заключается в том, чтобы содержание сахара, соли и трансжиров сопровождать цветами на упаковке, для этого используют зеленый (приемлемый объем от нормы суточного потребления), оранжевый и красные маркеры. Его главная задача — помочь потребителям сделать грамотный выбор с учетом принципов здорового питания.

— Некоторые производители маркируют свою продукцию, часть торговых сетей также наносят такую информацию на кулинарные товары и напитки, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Более 60% покупателей учитывают маркировку при выборе продуктов. Она позволяет потребителям увидеть уровень сахара, насыщенных жирных кислот, соли.

завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Но в целом, как показывает практика, продуктов с цветовой маркировкой в розничных сетях критически мало, сказано в письме Общественного совета. Дело в том, что инициатива Роспотребнадзора не нашла поддержки у бизнеса, подчеркнули общественники. Среди основных аргументов компаний, которые не используют такую индикацию, — дополнительные затраты на производство за счет увеличения стоимости продукции. Плюс техническая невозможность нанесения цветов на некоторые виды продукции из-за их небольшой упаковки.

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В пресс-службе оператора маркировки — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Известиям» отметили, что уже прорабатывают возможность указывать информацию о качественном составе товаров. В частности, эксперты обсуждают, как можно обозначать в составе товара наличие заменителей молочного жира, пищевых добавок, а также расшифровывать непонятные ингредиенты в составе, показывая, чем на самом деле являются те или иные компоненты.

— Это позволит потребителям более осознанно подходить к выбору товара, — сказал «Известиям» замглавы ЦРПТ Реваз Юсупов. — Информация о количественном составе продукции в приложении может появиться, если определить достоверные источники такой фактуры, а государственные органы официально будут передавать в приложение информацию о суточной норме таких ингредиентов и их потенциальном вреде.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас в России действует несколько технических регламентов, которые закрепляют обязательные требования к маркировке продукции, — это, например, сведения о составе, содержании сахара, соли, трансжиров, напомнили «Известиям» в Союзмолоке. Внесение уже существующих данных в систему, которые будут дублировать сведения с этикетки, несложно, добавили там. Но всё же нововведения дополнительных требований следует предварительно обсуждать с бизнесом, уверены там.

Информация о содержании сахара, соли и трансжиров скорее расширит кругозор потребителя, чем принесет ему какую-то практическую пользу, отметил «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Даже диетологи часто имеют полярные мнения о вреде и пользе одного и того же продукта либо ингредиента. Что же касается рисков, то главное, чтобы «нанесение информации о содержании сахара, соли и трансжиров не сопровождалось дополнительными расходами для предприятий и не было в конечном итоге переложено на плечи потребителей», резюмировал эксперт.

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