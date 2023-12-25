Оцепенеть от мяса: можно ли заразиться из-за паразитов в свинине

В карельских СМИ появились сообщения, что житель Сегежи купил свиную шею с бычьим цепнем. Мужчина действительно приобрел испорченное мясо, которое сдал обратно в магазин, однако в компании-производителе заверяют, что бычьего цепня и любых других паразитов там быть не могло — речь идет скорее о повреждении мышечной ткани. Можно ли нарваться на паразитов в мясе, чем может быть опасна магазинная продукция и чем грозит приготовление свинины с личинками — в материале «Известий».

Абсцесс, а не цепень

Информацию о мясе с опасным для человека паразитом распространили в пятницу карельские СМИ со ссылкой на публикацию в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». К посту с коротким сообщением «В г. Сегеже было куплено мясо — свинина (шея) в магазине «Великолукский мясокомбинат», — зараженное бычьим цепнем... Анонимно» прилагалась фотография, на которой действительно видно пугающее образование неприятного цвета на разрезе. Впрочем, подтверждения, что это именно бычий цепень, не было.

Покупатель Сергей из города Сегежа пояснил «Известиям», что пришел к выводу о том, что это мясо заражено паразитом, сверив увиденное с фотографиями в интернете.

— Купили мясо 16 декабря, хотел сделать ужин, стал нарезать и увидел это странное образование, — рассказал он «Известиям». — Это было похоже на нечто вроде горчицы или пасты внутри мяса. Я не разглядывал толком, ткнул ножом, спросил у жены, видела ли она что-то подобное. Потом посмотрели в интернете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Посчитав, что это следы пребывания в мясе бычьего цепня, Сергей утром следующего дня отнес кусок мяса в магазин. Продукцию у него забрали, деньги вернули, но продавщица предположила, что это следы прививки.

В Роспотребнадзор мужчина не обращался, о чем жалеет — переживает, что заражен был не один кусок мяса, а вся свинья, остальные части которой теперь не изымут из продажи.

Впрочем, это скорее тот случай, когда у страха глаза велики. На Великолукском комбинате также категорически отвергли возможность заражения мяса паразитами. Генеральный директор компании Ольга Кузьмина подтвердила, что покупатель действительно вернул товар с недостатком, но на фото, которое он сделал и опубликовал, нет характерных для бычьего цепня признаков: ввернутой внутрь головки и тела паразита.

— Судя по фотографии, это абсцесс, который мог развиться вследствие прижизненной травмы мышечной ткани — возможно, в результате инъекции , — пояснила она «Известиям». — При подозрении на наличие воспалительных процессов в органах и тканях, локализованных в глубоких слоях мышечной ткани, производят несколько продольных разрезов мышц для выявления места локализации очага воспаления, его последующего удаления и принятия решения о дальнейшем использовании туши.

Ольга Кузьмина пояснила, что полутуши после созревания и охлаждения поступают на обвалку — и если патологический процесс проник глубоко внутрь мышц, вполне возможно, что его просто не заметят и не удалят до реализации продукции . Этим объясняется появление мяса с абсцессом на прилавках.

Как производят мясо

Ольга Кузьмина рассказала, что убойные свиньи на предприятии поступают на переработку только с собственных откормочных комплексов. Фермы имеют закрытый тип выращивания и наивысший уровень биозащиты — так называемый четвертый компартмент, к которому относятся хозяйства высокого уровня защиты.

Фото: ТАСС/Александр Река

Напомним, что компартментализация для животноводческих хозяйств в России была введена в 2017 году в рамках профилактики африканской чумы свиней. Все хозяйства разделяют по уровню защищенности. Процедура проводится в добровольном порядке, к первому компартменту относят тех, кто вообще не стал ее проходить. Это не очень выгодно, потому что, только выполнив все требования по обеспечению безопасности продукции и получив IV компартмент, свиноводческие хозяйства беспрепятственно могут вывозить свинину за пределы района, области, региона даже в случае возникновения заболевания.

— У нас проводятся плановые обработки: дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Животным в хозяйствах проводят дегельминтизации и иммунизации, что подтверждается сопроводительными документами , — продолжает собеседница издания. — Корма изготавливаются на комбикормовом заводе, входящем в агропромышленный холдинг, и при изготовлении подвергаются термической обработке. На фермах осуществляется безвыгульное содержание свиней.

Кроме того, государственная ветеринарная служба проводит ветеринарно-санитарную экспертизу на всем протяжении убоя свиней. Это требование ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 28.04.2022 г. № 269. Ни на Великолукском мясокомбинате, ни в других хозяйствах Псковской области цистицеркоз — заболевание, вызываемое бычьим цепнем, — по официальной информации, не регистрировался.

В апреле руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что за последние пять лет в России качество продукции животноводства, в том числе мяса, улучшилось на 40% за счет внедрения информационных систем прослеживаемости. По его словам, в стране работает система Россельхознадзора «Веста», которая объединяет ветеринарные лаборатории по всей России — как региональные, так и частные. Также появилась история предприятий, которая позволяет отследить, сколько раз за год они самостоятельно делали анализы и какие.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

«Известия» направили запрос в управление Роспотребнадзора по Республике Карелия с просьбой прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации текста ответ получен не был.

Антибиотики или паразиты

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов подчеркивает, что более важной проблемой для мясной продукции являются скорее антибиотики , которые производители добавляют в корма, чтобы избежать падежа скота.

— В мясной и молочной продукции мы можем обнаружить десятки различных препаратов, что приводит в том числе к выработке антибиотикорезистентности (привыкание организма к антибиотикам, из-за чего они перестают действовать. — Ред.), — сказал он «Известиям». — Это серьезная глобальная проблема современной медицины.

Врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик подтверждает, что угрозу представляют именно антибактериальные препараты, а не паразиты, тем более что даже после приготовления в мясе может оставаться небольшая концентрация препарата.

Алексей Кабанов замечает, что именно поэтому многие потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах, полагая, что там антибиотиков значительно меньше. И это действительно может быть так, но в этой ситуации как раз и возникает опасность заражения мяса паразитами.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов, — сказал эксперт. — Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков.

Он отмечает, что перед приготовлением сырой кусок мяса нужно тщательно осмотреть и промыть, а при длительной термической обработке можно не бояться паразитов. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо не согласна с этим утверждением: даже при высоких температурах личинки паразитов могут выжить, так как закрыты капсулой, уверена она. При этом бычий цепень она называет не самым опасным паразитом — он поддается лечению в отличие от тех, которые провоцируют развитие неизлечимых заболеваний.

Евгений Гвоздик поясняет, что употребление пищи с бычьим цепнем может привести к заболеванию цистицеркозом. Как таковых характерных симптомов у него нет, но, например, при поражении им центральной нервной системы могут развиться судороги, головные боли и т.д. Диагноз устанавливается на основе лабораторно-клинических обследований.

— При этом даже прием пищи с личинками не всегда сопровождается развитием заболевания — это зависит от многих факторов, таких как количество потребленной зараженной пищи, состояние иммунной системы, прием сопутствующих препаратов, — говорит Гвоздик.

К слову, один из самых резонансных случаев массового заражения паразитами за последнее время произошел не из-за мяса — в Ульяновске в 2019 году стало известно о выявлении у 74 курсантов Суворовского училища эхинококкоза. Причиной тогда назвали немытые овощи, фрукты и зелень, хотя версии с поставками говядины с личинками паразитов и недостаточной термической обработкой мяса тоже рассматривались.