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Технолог предупредила о риске отравления при употреблении старого варенья

Технолог Ершова предупредила о риске отравления прошлогодним вареньем
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова предупредила о риске серьезного вреда для здоровья из-за употребления старого варенья.

В беседе с Life.ru в четверг, 23 ноября, специалист указала на то, что старое варенье может быть поражено плесенью. Так, варенье нельзя употреблять в пищу, если у него изменился цвет или вкус. В нем уже могут размножаться патогенные организмы — бактерии или иные грибки, которые могут спровоцировать сильное пищевое отравление, отмечает телеканал «360».

В особенности, по словам Ершовой, это касается ягод с косточками, из которых с течением времени выделяется синильная кислота. Такое варенье хранится не более шести-восьми месяцев, пишет RT.

Варенье без косточек можно хранить дольше при условии, что температура хранения не превышает +15 градусов, отмечает сайт kp.ru.

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Ранее врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина предупредила, что самым быстропортящимся вареньем является «пятиминутка». Срок его хранения зависит от количества сахара в нем — чем его больше, тем дольше варенье будет храниться. Также стоит учитывать количество влаги в продукте: чем ее больше, тем быстрее варенье испортится. Хранить его нужно в темном и прохладном месте, чтобы не допустить процесса окисления или развития патогенов. Если на варенье образовалась плесневелая корочка, есть его нельзя, такую банку следует выбросить. Кроме этого, нельзя есть варенье, крышка которого вздулась, поскольку это может быть смертельно опасным. Вздутие крышки, или бомбаж, происходит, когда продукты плохо промываются. Опасные бактерии, живущие в земле, попадают в банку и вырабатывают ботулотоксин — яд, вызывающий поражение нервной системы. Употребления такого продукта может обернуться летальным исходом, поскольку бактерии хорошо размножаются в безвоздушном пространстве под крышкой, сообщает телеканал «Звезда».

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