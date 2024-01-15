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«Аэрофлот» и ОАК договорились о внешнем виде салона самолета Ту-214

Самолеты Ту-214 для «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170–175 пассажиров
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) согласовали внешний вид среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Об этом 15 января сообщил РБК со ссылкой на документы из переписки двух компаний.

11 самолетов Ту-214, заказанных «Аэрофлотом», будут выполнены в двухклассной компоновке салона, максимальная вместимость которого составит 175 кресел, из которых 12 будут бизнес-местами. Как уточняется, в случае выполнения полета над водой, когда время до берега превышает 30 минут, пять кресел демонтируются для установки на их месте спасательных плотов. Это является требованием федеральных авиационных правил.

Так, расстояние для пассажира до соседнего кресла (шаг кресел) в экономклассе составит 78 см, в бизнесе — 96 см. Сиденья будут оснащены розетками, USB-разъемами и обеденными столиками. В бизнес-классе будут оборудованы коктейльные столики, а в самолетах, планирующихся к поставке с 2026 года, в кресла будут вмонтированы мониторы для развлечений. При этом интернет на борту также появится не сразу, однако в этом направлении ведется активная работа, сообщили в пресс-службе ОАК.

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В ноябре началось строительство двух новых производственных корпусов на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова для наращивания выпуска Ту-214. Глава ОАК Юрий Слюсарь в свою очередь отметил, что темпы производства самолетов будут увеличены в том числе за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей.

Ранее, 7 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что российским авиастроителями надо занять российский рынок, пока западные авиапроизводители на него не вернулись. Чемезов в свою очередь доложил главе государства, что объем производства самолетов Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года, самолеты Ту-214 к 2025 году будут строиться в количестве 10 штук в год.

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