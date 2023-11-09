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ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214

ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214

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Фото: РИА Новости/Максим Туманов
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») начала строительство двух новых производственных корпусов на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова для наращивания выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ОАК.

9 ноября на площадке авиазавода состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» под председательством главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с участием генерального директора ОАК Юрия Слюсаря. В ходе мероприятия обсуждался в том числе процесс реализации программы масштабирования производства Ту-214.

Перед началом совещания состоялась символическая церемония закладки первых свай в местах строительства двух новых заводских корпусов — центра механической обработки для производства длинномерных деталей и корпуса агрегатной и окончательной сборки Ту-214.

«Сегодня мы дали старт строительству двух новых производственных объектов на территории завода. Параллельно мы ведем большую работу по закупке нового оборудования и подготовке высококвалифицированных кадров. Всё это позволит нам качественно и в срок выполнить государственную задачу по наращиванию выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214», — приводит пресс-служба слова Минниханова.

Глава ОАК, в свою очередь, отметил, что темпы производства самолетов будут увеличены в том числе за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей.

«Это позволит значительно увеличить пропускную способность завода», — добавил Слюсарь.

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Ранее, 7 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что российским авиастроителями надо занять российский рынок, пока западные авиапроизводители на него не вернулись. Чемезов, в свою очередь, доложил главе государства, что объем производства самолетов Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года, самолеты Ту-214 к 2025 году будут строиться в количестве десять штук в год.

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