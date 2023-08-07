Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу

Западные авиапроизводители захотят вернуться на российский рынок, но российским авиастроителями надо успеть до этого занять освободившуюся нишу. Об этом на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым сказал президент РФ Владимир Путин.

«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. Обязательно надо это сделать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это надо сделать до «того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого».

«Нам надо успеть вперед них», — согласился Чемезов, что подтвердил президент.

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