Эксперты назвали тренды развития крупнейших российских экосистем

К началу 2024 года крупнейшие российские цифровые экосистемы («Сбер», «Яндекс», VK, МТС, «Тинькофф») существенно обновились: за два года они закрыли 37 сервисов и открыли 67 новых. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Spektr, результаты которого изучил «Коммерсантъ».

По оценкам аналитиков, больше всего экосистемных сервисов закрыла VK, однако она же лидирует и по открытию новых. В относительных величинах наибольший рост наполнения экосистемы показала МТС (на 43% по сравнению с началом 2022 года). Снизилось общее число сервисов только у «Сбера» — на 2%.

Эксперты обратили внимание, что, когда российские цифровые экосистемы только формировались, их владельцы стремились усилить присутствие в максимальном количестве вертикалей, однако после 2022 года они стали выходить из проблемных проектов. К ним аналитики отнесли «Ситимобил» (принадлежал СП Сбербанка и VK), бывшие «Яндекс Новости» и «Дзен» (сейчас у VK).

В Spektr подчеркнули, что операторы экосистем решили усилить в первую очередь направления медиа и развлечений — все участники рынка увеличили здесь количество сервисов.

Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова подтвердила рост востребованности развлекательных сервисов: онлайн-кинотеатра KION, «МТС Музыки» и «Строк». «Каждый из этих продуктов в отдельности растет более чем на 30-50% ежегодно, как в деньгах, так и в пользователях», — заявила она.

В Spektr прогнозируют, что в дальнейшем экосистемы будут развиваться с помощью нейросетевых языковых моделей (LLM и GPT). В сервисы «Яндекса», например, внедрена YandexGPT 2, однако пока качество модели остается низким, заметили аналитики. По мнению управляющего директора практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix Ларисы Мальковой, сквозное внедрение нейросетевых технологий потребует более серьезных затрат, чем просто объединение разных сервисов в одну подписку, но и эффект будет куда масштабнее.