Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.
«Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» (на глубине 600 м)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в шахте работали 60 человек, непосредственно на аварийном участке — трое, из которых один пострадал, одного ищут.
На место выехали подразделения воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.
Ранее, 17 ноября, стало известно об обрушении шахты в Балейском районе Забайкалья. В результате происшествия погибли сотрудники компании, работавшие на должности подземных проходчиков в этой шахте. Следственный комитет (СК) РФ тогда возбудил уголовное дело по факту гибели людей.