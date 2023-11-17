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СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
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СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после обрушения шахты, в результате которого погибли два человека. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»)», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли сотрудники компании 1978 и 1979 годов рождения, работавшие на должности подземных проходчиков в этой шахте.

По версии следствия, обвал произошел из-за нарушения требований правил безопасности, однако точные причины правоохранителям еще только предстоит установить.

Оперативники работают на месте происшествия вместе со специалистами Ростехнадзора.

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Об обрушении шахты Балейском районе Забайкалья сообщило краевое управление МЧС РФ утром 17 ноября. На место отправились горноспасатели Кемеровского отряда МЧС. Через несколько часов к ликвидации последствий привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники.

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