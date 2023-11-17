СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье

Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после обрушения шахты, в результате которого погибли два человека. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»)», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли сотрудники компании 1978 и 1979 годов рождения, работавшие на должности подземных проходчиков в этой шахте.

По версии следствия, обвал произошел из-за нарушения требований правил безопасности, однако точные причины правоохранителям еще только предстоит установить.

Оперативники работают на месте происшествия вместе со специалистами Ростехнадзора.

Об обрушении шахты Балейском районе Забайкалья сообщило краевое управление МЧС РФ утром 17 ноября. На место отправились горноспасатели Кемеровского отряда МЧС. Через несколько часов к ликвидации последствий привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники.