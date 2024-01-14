Экс-тренер Бетербиева рассказал о его пути к успеху в боксе
Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев всегда был сильным и мечтал заниматься этим видом спорта. Об этом 14 января рассказал его бывший тренер Гайдар Ибрагимов.
«Он всегда был физически сильным парнем, отличался от других детей. Всегда занимался с железками. Любитель был побегать. Он и большим желанием обладал. Хотел заниматься именно боксом. Тренеру хочется с таким человеком работать», — сказал он.
Ибрагимов отметил, что Бетербиеву сложно было найти спарринг-партнера, так как никто не хотел с ним драться из-за его жесткости. По словам специалиста, боксер много тренировался дома и занимался без лишних разговоров. Тренер также дал свой прогноз на возможный исход объединительного боя с Дмитрием Биволом.
«Многие почему-то ставят на Бивола. Но я, зная удары и мощь Бетербиева, ставлю на него. Я думаю, длительный бой будет. Нокаут — ближе к 20-му раунду», — сказал Ибрагимов.
Ранее в этот день боксер Федор Кудряшов заявил, что будет ждать поединка Бетербиева с Биволом, в котором будут разыграны чемпионские пояса четырех боксерских организаций.
13 января Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин смог одолеть соперника в седьмом раунде, бой закончился техническим нокаутом.