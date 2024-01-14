Досрочное оформление: Артур Бетербиев продолжает победную поступь

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) одержал досрочную победу над экс-чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом (29-2), нокаутировав британца в седьмом раунде. Бой состоялся 13 января на арене Videotron Centre в канадском Квебеке. На протяжении всего поединка россиянин работал первым номером, в четвертом раунде он выбросил на Смита град ударов и был близок к тому, чтобы закончить бой. В седьмом раунде Артур отправил Каллума в нокдаун, а затем нокаутировал. После победы уроженец Хасавюрта заявил о готовности провести следующий поединок — с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

Без оправданий

Предыдущий поединок Бетербиева прошел в январе 2023 года, когда Артур техническим нокаутом одолел Энтони Ярда в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по трем версиям он стал в бою против Джо Смита-младшего, у которого отобрал титул WBO. Каллум Смит прошлый бой провел в августе 2022 года. Тогда он выиграл поединок у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря победе британец получил возможность встретиться с Бетербиевым. Рекорд Смита — 29-1, единственный раз он проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Бойцы Артур Бетербиев и Каллум Смит Фото: Global Look Press/Patrice Laroche

Поединок Бетербиева и Смита должен был состояться еще 19 августа прошлого года, но его пришлось отменить из-за отказа российского спортсмена. Артур не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у него выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024-го. К нему оба боксера, по их словам, подошли в хорошей форме.

Первые же раунды это подтвердили. Бетербиев активно начал поединок, хотя Смит не стеснялся идти вперед и проявлять инициативу. Со временем российский боксер начал забирать контроль в свои руки, а полностью это проявилось в четвертом раунде, когда Артур избивал Каллума, но так и не смог отправить его в первый нокдаун в карьере. Смит тоже не остался без ответа: выдал скоростную серию, которая завершилась точным апперкотом.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом Фото: Global Look Press/Patrice Laroche

В пятом раунде Бетербиев разбил Смиту лицо — стало понятно, что до решения британец, который не мог найти аргументов против ударов Артура, вряд ли доживет. Шестой раунд начался с точного правого хука в голову, который потряс Смита. Британец попытался ответить, но его контрпанч получился не таким весомым. Каллум был все менее подвижным, пропускал все чаще, но не падал. В седьмом раунде Артур наконец уронил Смита, но рефери поднял британца. Спустя несколько секунд Каллум снова оказался на настиле, и тогда уже угол отказался от продолжения поединка.

— Я снова сделал это, потому что мне повезло, — отметил после боя российский боксер. — Мой тренер, команда усердно готовили меня, может быть, это тоже сыграло свою роль, но я думаю, что все благодаря удаче. У нас было заготовлено пару стратегий на поединок, мы были готовы к нескольким планам. Каллум дал мне хороший бой, показал себя сильным боксером. Спасибо ему за этот бой.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом Фото: Global Look Press/Patrice Laroche

Смит признал, что проиграл по делу, хотя перед поединком активно рассказывал, как будет забирать титулы у Бетербиева.

— У него был хороший темп, хороший прессинг, он не дал мне втянуться в бой, — подчеркнул британец. — Победил тот, кто был лучше. Он поймал меня хорошим ударом, такое случается. Все честно. Никаких оправданий.

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев Фото: Global Look Press/Patrice Laroche

После Рамадана

Теперь в активе Артура Бетербиева 20 побед — и все нокаутом. Он единственный чемпион мира, который "вырубает" всех, 100% его побед досрочные. Но если вы внимательно смотрите его бои, то знаете, что ему редко приносит успех один удар. Цели чемпиона в бою — систематическое нанесение урона, пока не пройдет тот самый удар, после которого соперник "потеряется". А дальше — добивание, вкладываясь уже как следует. Движение по рингу, вышибающий мысли из головы джеб, встречные удары справа — все это Бетербиев оттачивает для боя с Дмитрием Биволом.

— Хочу ли я провести следующий бой с Биволом? Да, конечно, мне нужен четвертый пояс. Это будет означать, что в этой весовой категории я сделал все. Это много значит для меня. Это вершина пути, — сказал Бетербиев.

Боксер Дмитрий Бивол Фото: ТАСС/Донат Сорокин

О бое Бетербиева с Биволом в 2024 году будет еще много разговоров. Тем временем тренер Дмитрия уже прокомментировал результат поединка в Квебеке. Геннадий Машьянов считает, что Артур все сделал отлично, но все же возникают вопросы к рефери, который позволил нанести удар по затылку.

— Что ожидалось — то и случилось, все так, как и должно было быть, — сказал «Известиям» Геннадий Машьянов. — Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру — на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо. Есть определенные вопросы, но к судьям, а не к боксерам. При том что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением — Смит получил по затылку. Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал и давал возможность бить. А это запрещенный удар.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом Фото: Global Look Press/Patrice Laroche

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющей интересы Бетербиева, заявил, что бой Артура с Биволом может состояться в июле-августе. По его словам, Бетербиев будет готов к бою с Дмитрием «через три месяца после Рамадана».

Рамадан начнется 10 марта и продлится до 9 апреля.