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Битва до Бивола: пройдет ли Бетербиев проверку перед объединительным боем

В соперниках — крепкий британец Каллум Смит, который проигрывал только Саулю Альваресу
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Защиту сразу трех поясов — WBC, WBO и IBF — в полутяжелом весе проведет 14 января в Квебеке Артур Бетербиев. Российский боксер (19-0) с канадским гражданством встретится с Каллумом Смитом. Бетербиев выглядит явным фаворитом, но Смит — отнюдь не простой оппонент. Он выиграл 29 боев из 30 на профессиональном ринге, в том числе побеждая топовых соперников.

План или слова

Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа 2023 года, но был отменен из-за отказа российского боксера. Бетербиев не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у Артура выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024 года, и к нему спортсмены подходят в неоднозначной форме. Артур не дрался год, Каллум — почти полтора.

Россиянин Артур Бетербиев (справа) защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF и завоевал пояс WBO в поединке против американца Джо Смита - младшего (слева) в Нью-Йорке

Боксер Артур Бетербиев (справа) в поединке против боксера Джо Смита – младшего (слева) в Нью-Йорке

Фото: TASS/AP/Frank Franklin II

В январе прошлого года Бетербиева одолел Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по трем версиям он стал в бою против Джо Смита – младшего, у которого отобрал титул WBO (июнь 2022-го). Каллум Смит прошлый бой провел в августе 2022 года. Тогда он выиграл поединок у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря победе Смит и получил возможность побиться с Бетербиевым, но пропал из боксерских рейтингов из-за длинного простоя.

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Рекорд Смита — 29-1, единственный раз он проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей. Свою профессиональную карьеру он начал в ноябре 2012 года, победив соотечественника Дэна Блэквелла нокаутом в четвертом раунде. В восьмом бою Каллум взял свой первый пояс — BBBofC во втором среднем весе. В этом поединке Смит оформил нокаут в первом раунде. А в 2018 году британец взял титул WBA, одолев Джорджа Гроувса (отдал пояс Саулю Альваресу).

— Я думаю об этом поединке уже почти два года, — заявил Смит пресс-службе Matchroom Boxing. — Хочу выйти в ринг и узнать, что случится. Я уважаю Артура и его достижения. Но я смотрел на него и всегда чувствовал, что мой стиль победит его. У меня есть четкий план. Так что высоко оцениваю свои шансы в этом бою. Сосредоточен на выигрыше, а именно — на трех чемпионских титулах. Чем ближе срок и чем больше времени я провожу в зале, тем мне комфортнее.

инфографика

Российский спортсмен в ответ процитировал самого известного боксера в истории.

Как говорил Майк Тайсон, у каждого есть план, прежде чем его ударят. Один партнер сравнил спарринг со мной с автомобильной аварией, — сказал Бетербиев в интервью A Tale of Ten Punches.

Следующий — Бивол

В случае победы Бетербиев, скорее всего, выйдет на ринг против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Ориентировочный срок — весна 2024 года. Если британец неожиданно победит Артура, то соперники либо проведут незамедлительный реванш, либо Смит станет следующим соперником Бивола.

— Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит, — отметил в разговоре с «Известиями» Дмитрий Бивол. — Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует.

Боксер Каллум Смит

Боксер Каллум Смит

Фото: Getty Images/Francois Nel

Букмекеры также считают Артура явным фаворитом в поединке с Каллумом. На победу российского канадца по котировкам в конце 2023 года предлагался коэффициент 1,22, а на успех британца — 4,60.

— Безусловно, всегда есть шансы на то, что Бетербиев проиграет, потому что это часть бокса, но на бумаге Артур должен победить, — сказал Boxing Social известный тренер Роберт Гарсия. — Вероятно, они уже выбрали дату для боя с Биволом. А поединок со Смитом — это хорошая возможность вернуться и оформить очередной нокаут. Вряд ли Каллум сможет выдержать весь бой. А затем сразу перейти к подготовке поединка против Бивола. Мы много лет не видели, как чемпионы дерутся между собой. Я думаю, бой Артура и Дмитрия — это то, что сейчас необходимо мировому боксу.

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Гонорар Бетербиева за поединок со Смитом пока не раскрывался, но сообщалось, что за последний бой против Энтони Ярда россиянин гарантированно заработал $550 тыс. (не учитывая процент от платных трансляций). Точных сумм о гонораре Каллума тоже нет. Зато известно, что его гарантированный гонорар за бой с Матье Бодерликом составил $577 тыс. плюс еще $107 тыс. он получил за победу. При этом стоит учитывать, что процент от PPV Смиту не выплачивали.

Бой Бетербиева и Смита на арене Videotron Centre начнется примерно в 4:00 по московскому времени. Официального показа противостояния в России не будет.

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