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Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок состоялся в канадском Квебеке 14 января.

Россиянин смог одолеть соперника в седьмом раунде — бой закончился техническим нокаутом, сообщает «Спорт-Экспресс».

До этого боя британский боксер выиграл 29 боев из 30 на профессиональном ринге, в том числе у топовых соперников. Он проиграл лишь абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу, а теперь и Бетербиеву.

Ранее Смит заявил, что уважает достижения российского спортсмена, но чувствует, что победит. По словам боксера, он ожидал поединка с Бетербиевым почти два года.

«У меня есть четкий план. Так что я высоко оцениваю свои шансы в этом бою», — рассказал британец пресс-службе Matchroom Boxing.

Бетербиев на это ответил цитатой Майка Тайсона о том, что план есть у каждого, прежде чем его ударят.

Битва до Бивола: пройдет ли Бетербиев проверку перед объединительным боем
В соперниках — крепкий британец Каллум Смит, который проигрывал только Саулю Альваресу

Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа 2023 года, но был отменен из-за отказа российского боксера из-за проблем со здоровьем. У него была обнаружена инфекция кости челюсти. Встречу перенесли на начало 2024 года. Российский спортсмен не дрался год, а британец — почти полтора.

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