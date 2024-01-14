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Кудряшов сравнил Бетербиева с удавом в победном бою со Смитом

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Фото: ТАСС/AP/Patrice Laroche
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Российский боксер Артур Бетербиев в поединке с британцем Каллумом Смитом вел себя так же, как удав со своей добычей. Об этом 14 января заявил «Известиям» боксер Федор Кудряшов.

«Это знаковая победа. Артур провел классный бой. Он просто смял Сита. Смит в принципе, несмотря на свой рост, не боялся драться в инсайде. Всегда в ответ он бил свой левый боковой. Из-за этого были опасения, что он может зацепить своей «коронкой», если Артур расслабится. Но Артур планомерно, как удав на свою добычу, постоянно наслаивал, наслаивал и наслаивал и в конце концов вынудил Смита сдаться», — отметил Кудряшов.

По его словам, Смит едва ли мог что-то противопоставить ударной мощи Бетербиева, который одержал чистую победу.

«Артур смял Сита по всем фронтам. Искать какие-то оправдания в виде ударов по затылку... Это профессиональный бой. Если судья не сделал замечания — значит, всё было в пределах правил», — сказал Кудряшов.

Боксер отметил, что теперь будет ждать поединка Бетербиева с Дмитрием Биволом, который в 2023 году защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Самое интересное противостояние, такое случается нечасто. Если этот бой состоится, то это будет большое событие для любителей бокса во всем мире, а для нашей страны вообще. Два представителя России встречаются за звание абсолютного чемпиона — это большой успех для всего российского бокса», — поделился Кудряшов.

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13 января Бетербиев победил Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин смог одолеть соперника в седьмом раунде, бой закончился техническим нокаутом.

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