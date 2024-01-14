Алоян оценил возможный исход поединка между Бетербиевым и Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев будет обладать небольшим преимуществом в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Дмитрием Биволом. Об этом 14 января заявил «Известиям» бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян.

По его словам, Бетербиев обладает хорошим нокаутирующим ударом и может заставить соперника устать, чтобы склонить исход встречи в свою пользу. Однако Бивол может воспользоваться тем, что Бетербиев поддастся эмоциям и отойдет от своего стиля боя, предупредил Алоян.

Эксперт отметил, что решающими факторами станут психологическое состояние обоих боксеров и способность навязать свой стиль.

Ранее в этот день боксер Федор Кудряшов заявил, что будет ждать поединка Бетербиева с Биволом, в котором будут разыграны чемпионские пояса четырех боксерских организаций.

13 января Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин смог одолеть соперника в седьмом раунде, бой закончился техническим нокаутом.