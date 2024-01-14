Путин отметил важность своей поездки на Чукотку

Президент России Владимир Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку, так как смог лично узнать проблемы в регионе, который требуют решения.

Российский лидер подчеркнул, что давно собирался побывать на Чукотке. По словам президента, одно дело, когда «знаешь по бумагам», а другое дело, когда «собственными глазами посмотришь».

Путин также указал, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой.

«Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — поделился Путин в видео, опубликованном 14 января в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент обратил внимание на то, что такие поездки в таком смысле очень важны и заменить их невозможно.

Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку 10 янврая. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке. В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.

В ходе своего визита президент посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию. Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи.