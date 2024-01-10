Путину на Чукотке провели экскурсию по теплице
Президент Владимир Путин 10 января в рамках рабочей поездки на Чукотку посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию.
Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи.
«Три года назад тут был чистый фундамент», — рассказала российскому лидеру сотрудница теплицы.
Президент оценил тепличные овощи словами «супер».
Ранее в этот день Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.
В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.