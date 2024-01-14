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В Лондоне полиция задержала девять участников протеста в поддержку Палестины

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Фото: Global Look Press/Martin Pope
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Полиция Лондона задержала девять участников прошедшей в субботу, 13 января, многотысячной акции в поддержку Палестины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Последние протестующие сейчас отправились домой, и полицейская операция приостанавливается. Большинство из тех, кто сегодня пришел, вели себя мирно и законопослушно. Всего было девять задержаний», — говорится в заявлении полиции столицы Великобритании в Х.

Трех человек задержали за разжигание расовой ненависти, еще двух — за нарушение общественного порядка, одного — за обладание предметами, которые могли причинить ущерб, и трое раздавали листовки и были задержаны по подозрению в поддержке запрещенной организации.

Для Британии это первая подобная акция в 2024 году — по оценкам организаторов шествия, в нем принимали участие свыше 200 тыс. человек.

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Ранее в тот же день в израильском городе Хайфа прошла акции протеста с требованием провести досрочные выборы премьер-министра. Демонстрация стала второй крупнейшей антиправительственной акцией протеста после 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa.

В ноябре газета The Guardian со ссылкой на полицию Британии сообщила, что правоохранители задержали в центре Лондона примерно 92 ультраправых активиста, которые планировали начать конфронтацию с участниками пропалестинского марша и напасть на них.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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