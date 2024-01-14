«Вашингтон» без Овечкина смог обыграть «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу и помог команде одержать волевую победу над «Нью-Йорк Рейджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 13 января. Игра в Вашингтоне завершилась со счетом 2:3.

Победу «Вашингтон Кэпиталз» ковали шайбы Энтони Манты, Ника Дауда (на 47-й минуте передача Евгения Кузнецова помогла Дауду забить шайбу в ворота соперников) и Ти Джея Оши.

За гостей дубль оформил Адам Фокс. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за повреждения, напомнил «Спорт-Экспресс».

По данным издания, слухи о травме Овечкина пошли с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад, когда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом соперников Джорданом Стаалом. Матч Овечкин доиграл и в играх против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4) сделал по одной голевой передаче. Однако с момента игры против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед завершившейся игрой против «Рейнджерс».

Команда «Вашингтон» с 46 очками после 40 матчей поднялась на пятое место Столичного дивизиона. «Рейнджерс» с 54 очками в 41 игре потерпел четвертое поражение подряд, но остается во главе рейтинга команд.

9 января главный тренер команды «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что нападающий Александр Овечкин получил небольшую травму в ходе последнего матча, но скоро вернется к тренировкам. Он же заметил, что две тренировки хоккеистом будут пропущены.

3 января Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Ему осталось забросить 64 шайбы для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах (894 шайбы).

23 декабря 2023 года гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. Российский хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.