Гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Встреча прошла 21 декабря в городе Колумбус, штат Огайо, завершившись победой вашингтонских гостей в овертайме.
Автором победного гола стал нападающий и капитан команды, россиянин Александр Овечкин, который в этой же встрече сделал голевую передачу.
Энтони Мант от ХК «Вашингтон» оформил дубль в основное время на 19-й и 38-й минутах, а решающий гол сделал Овечкин на 65-й минуте. Тем самым хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.
В составе «Коламбуса» голами отличились Коул Силлинджер (36) и российский нападающий Егор Чинахов (53).
Ранее, 21 декабря, сообщалось, что Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Рекордная безголевая серия Овечкина составляла 14 матчей.
8 декабря сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Накануне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» в Вашингтоне он отметился голевой передачей и записал на свой счет балл.
Таким образом, он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться такого результата.