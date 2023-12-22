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Гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

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Фото: REUTERS/Russell LaBounty
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Встреча прошла 21 декабря в городе Колумбус, штат Огайо, завершившись победой вашингтонских гостей в овертайме.

Автором победного гола стал нападающий и капитан команды, россиянин Александр Овечкин, который в этой же встрече сделал голевую передачу.

Энтони Мант от ХК «Вашингтон» оформил дубль в основное время на 19-й и 38-й минутах, а решающий гол сделал Овечкин на 65-й минуте. Тем самым хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.

В составе «Коламбуса» голами отличились Коул Силлинджер (36) и российский нападающий Егор Чинахов (53).

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Ранее, 21 декабря, сообщалось, что Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Рекордная безголевая серия Овечкина составляла 14 матчей.

8 декабря сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Накануне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» в Вашингтоне он отметился голевой передачей и записал на свой счет балл.

Таким образом, он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться такого результата.

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