Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по очкам в овертаймах
Нападающий и капитан американской хоккейной «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата.
Как уточняет в четверг, 21 декабря, издание «Спорт-Экспресс» в ходе победного матча против «Айлендерс» в овертайме Овечкин сделал голевой пас на Дилана Строума. Это очко стало для Овечкина 39-м в карьере в НХЛ, набранным в овертаймах. Эта передача стала для него 676-й за карьеру в чемпионате. Таким образом, Овечкин обошел Джерома Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю.
Форвард также сравнялся с россиянином Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах.
Отмечается, что рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.
«Вашингтон» со счетом 3:2 одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и теперь занимает восьмое место в турнирной таблице.
8 декабря сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Накануне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» в Вашингтоне он отметился голевой передачей и записал на свой счет балл.
Таким образом, он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться такого результата.