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Тренер «Вашингтона» рассказал о травме Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал, что Овечкин пропустил две тренировки
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Amber Searls
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил небольшую травму в ходе последнего матча, но скоро вернется к тренировкам. Об этом 9 января сообщил главный тренер команда Спенсер Карбери.

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра (10 января. — Ред.) он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В данный момент Овечкин пропустил две тренировки. До этого, 7 января, хоккеист отметился результативной подачей в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), напомнила «Газета.Ru».

Следующая игра «Вашингтона» состоится 12 января, команда встретится с «Сиэтлом».

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Ранее, 3 января, Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Ему осталось забросить 64 шайбы для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах (894 шайбы).

23 декабря 2023 года гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. Российский хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.

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