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На Украине уклонист пытался переплыть через Днестр в Молдавию на надувной лодке

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Гражданин Молдавии предпринял попытку перевезти уклониста из Украины через Днестр на надувной лодке. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в субботу, 13 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 11 января недалеко от украинского города Могилев-Подольский. 46-летний молдаванин с помощью надувной лодки переплыл через Днестр с целью переправки через границу мужчины, проживающего в Виннице. Кроме того, собеседник издания поделился, что гражданин Молдавии свои услуги оценил в $3 тыс. Его задержали, об этом уже уведомили консульство Республики.

«Сейчас ему готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». — Ред.). Также органы прокуратура будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы. А вот гражданину Украины грозит штраф от 3400 до 8500 гривен (от $90 до $225)», — поделились в правоохранительных органах.

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Ранее, 10 января, в погранслужбе Украины рассказали, что по меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года. В ведомстве указали, что недавно вытащили из ледяной реки мужчину в полубессознательном состоянии, который почти не подавал признаков жизни. После оказания первой помощи его доставили в подразделение и отогрели. Как рассказал сам потерпевший, он нашел в соцсетях объявление о «легальном» пересечении границы, стоимость услуги составляла $5 тыс. Однако по итогу ему просто предложили переплыть Тису в темное время суток.

До этого, 6 января, сообщалось, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. Однако, по словам депутата Егора Чернева, по категории находящихся за рубежом украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Позже, 26 декабря, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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