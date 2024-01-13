Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
Мир
NHK рассказал о разработке Японией плана эвакуации на случай тайваньского конфликта
Мир
Байден после авиаударов США по Йемену отправится на отдых в загородный дом
Армия
ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
Общество
Выдворенного из Латвии пенсионера встретили в России
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах
Мир
Экс-дипломат США назвал Иран реальной целью атак на Йемен
Армия
Казаков-добровольцев батальона «Терек» наградили на передовой
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Происшествия
В двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Мир
Украинские власти сообщили о повреждении складов в Харьковской области
Мир
Два моряка ВМС США пропали без вести у берегов Сомали
Мир
Парижский монетный двор уничтожил 27 млн монет после критики ЕК их дизайна
Сюжет:

Рогов заявил о подготовке Киевом двух линий антироссийской провокации

Рогов: Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации
0
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские власти разрабатывают два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку коллективного Запада. Об этом 13 января заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, внимание и расположение международного сообщества к Украине утратилось на фоне обострений ситуаций в секторе Газа и Йемене. Теперь, по поступившей из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского информации, киевским режимом рассматриваются два сценария, отметил Рогов.

«Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия», — цитирует его «РИА Новости».

Рогов заключил, что обе линии Зеленский рассматривает как «красивые картинки», которые позволят продавить очередные транши у Запада.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Между тем украинские власти продолжают рассчитывать на помощь союзников. Накануне, 12 января, стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины договор о гарантиях безопасности. В преддверии визита британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов.

Однако соглашение Киева с Лондоном сразу подверглось критике. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал его «пустым», указав, что подобные действия вызваны желанием Британии вернуть роль супердержавы, утерянную ею после Второй мировой войны.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников оценил соглашение между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам. Он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне нереалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год-два.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024