Киевские власти разрабатывают два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку коллективного Запада. Об этом 13 января заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, внимание и расположение международного сообщества к Украине утратилось на фоне обострений ситуаций в секторе Газа и Йемене. Теперь, по поступившей из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского информации, киевским режимом рассматриваются два сценария, отметил Рогов.

«Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия», — цитирует его «РИА Новости».

Рогов заключил, что обе линии Зеленский рассматривает как «красивые картинки», которые позволят продавить очередные транши у Запада.

Между тем украинские власти продолжают рассчитывать на помощь союзников. Накануне, 12 января, стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины договор о гарантиях безопасности. В преддверии визита британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов.

Однако соглашение Киева с Лондоном сразу подверглось критике. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал его «пустым», указав, что подобные действия вызваны желанием Британии вернуть роль супердержавы, утерянную ею после Второй мировой войны.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников оценил соглашение между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам. Он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне нереалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год-два.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.