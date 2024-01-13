Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Ирландии прокомментировали жалобы Зеленского на недостаточную помощь США
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
Мир
В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
Мир
Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО
Мир
Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти журналиста Гонсало Лиры
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана
Общество
Российские военные в ЛНР посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Мир
В Италии замминистра культуры заподозрили в краже картины XVII века
Мир
Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Общество
Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.
Мир
Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией
Сюжет:

Казаков-добровольцев батальона «Терек» наградили на передовой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казакам-добровольцам батальона «Терек» вручили государственные награды прямо на передовой артемовского направления. На месте побывал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Сегодня мы вручаем заслуженные награды Министерства обороны, Всероссийского казачьего войска. <…> Это очень важно для казаков, которые сейчас на передовой, которые защищают мирных жителей Донбасса», — заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Как рассказал военнослужащий с позывным Бача, против батальона «Терек» часто выступают 30-я и 56-я отдельные механизированные бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, по его словам, сейчас они «больше сидят в обороне и стараются отвечать только на активные действия» казаков.

«Не выдерживают контактного боя и сдают под натиском свои укрепрайоны. <…> Огрызаются в такой предсмертной агонии, то есть кусаются, а мы давим потихоньку. Видно, что ребята подвыдыхаются», — поделился военнослужащий с позывным Пивовар.

Награждение происходило в канун праздника Рождество Христово. После церемонии священник батальона «Терек» отец Алексей провел для казаков-добровольцев рождественскую службу.

Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими
За какие подвиги бригадам и полкам присваивается такое звание и что это значит для армии

Ранее, 6 января, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань наблюдал за тренировкой бойцов отряда «Маэстро» казачьего добровольческого батальона «Терек». На видеокадрах запечатлены упражнения штурмовых групп, их слаженная работа, а также техника прикрытия бойцов со стороны пулеметчиков и снайперов. Командир отряда с позывным Боцман пояснил, что военные проходят как индивидуальную, так и групповую тактическую подготовку.

Ранее, 5 января, Минобороны РФ сообщило, что за время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России». Еще более 320 тыс. человек получили государственные награды. Более 363 тыс. человек представили к ведомственным наградам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024