Казаков-добровольцев батальона «Терек» наградили на передовой

Казакам-добровольцам батальона «Терек» вручили государственные награды прямо на передовой артемовского направления. На месте побывал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Сегодня мы вручаем заслуженные награды Министерства обороны, Всероссийского казачьего войска. <…> Это очень важно для казаков, которые сейчас на передовой, которые защищают мирных жителей Донбасса», — заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Как рассказал военнослужащий с позывным Бача, против батальона «Терек» часто выступают 30-я и 56-я отдельные механизированные бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, по его словам, сейчас они «больше сидят в обороне и стараются отвечать только на активные действия» казаков.

«Не выдерживают контактного боя и сдают под натиском свои укрепрайоны. <…> Огрызаются в такой предсмертной агонии, то есть кусаются, а мы давим потихоньку. Видно, что ребята подвыдыхаются», — поделился военнослужащий с позывным Пивовар.

Награждение происходило в канун праздника Рождество Христово. После церемонии священник батальона «Терек» отец Алексей провел для казаков-добровольцев рождественскую службу.

Ранее, 6 января, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань наблюдал за тренировкой бойцов отряда «Маэстро» казачьего добровольческого батальона «Терек». На видеокадрах запечатлены упражнения штурмовых групп, их слаженная работа, а также техника прикрытия бойцов со стороны пулеметчиков и снайперов. Командир отряда с позывным Боцман пояснил, что военные проходят как индивидуальную, так и групповую тактическую подготовку.

Ранее, 5 января, Минобороны РФ сообщило, что за время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России». Еще более 320 тыс. человек получили государственные награды. Более 363 тыс. человек представили к ведомственным наградам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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