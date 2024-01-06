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Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
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Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»

«Известия» показали кадры тренировки бойцов отряда «Маэстро»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы отряда «Маэстро» казачьего добровольческого батальона «Терек» провели тренировку. За подготовкой военных 6 января наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«В любую погоду, в будни и праздники, несмотря на наступающее Рождество, в ближнем «прифронте» добровольцы из отряда «Маэстро» казачьей бригады «Терек» постоянно отрабатывают навыки для разведывательных и штурмовых действий», — сообщил военкор.

На видеокадрах запечатлены упражнения штурмовых групп, их слаженная работа, а также техника прикрытия бойцов со стороны пулеметчиков и снайперов. Командир отряда с позывным Боцман пояснил, что военные проходят как индивидуальную, так и групповую тактическую подготовку.

«Мы соединяем всё лучшее и преумножаем, постоянно преумножаем, чтобы быть лучшими в разных тактических действиях», — подчеркнул он.

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До этого, 7 сентября, военкор «Известий» Денис Кулага побывал на позициях российских военнослужащих под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) и запечатлел огневую работу расчетов казачьего батальона «Терек». Журналист отметил, что сейчас российские бойцы бьют не по линии боевого соприкосновения, а по тыловой зоне, где сконцентрировано наибольшее число боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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