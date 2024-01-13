Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО

Российская певица Александра Круглова, известная также как Саша Круглова, совместно с солистом фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила перед участниками спецоперации на краснолиманском направлении фронта с концертом. Минобороны РФ 13 января показало фрагмент выступления.

Концертная программа состояла из энергичных композиций, причем современные песни артисты чередовали с неизменной классикой русского рока. Зал подпевал и аплодировал, отдыхая от боевых работ и фронтовых перипетий.

«Ребята просто замечательные, встретили прекрасно, знают песни, подпевали, танцевали сидя, как могли, так как тут техника безопасности. Больше всего радуют их наполненные радостью глаза. Я здесь, чтобы подарить бойцам энергию, чтоб они знали, что нам всем нужна победа, чтобы были замотивированы. Конечно, мне хорошо сейчас от концерта, от эмоций взаимных. Я же вижу, что они ждали, рады и выступление повлияло на них очень положительно, как они говорят», — поделилась певица.

Александра Круглова окончила РАМ им. Гнесиных, известна участием в шоу «Голос» и сотрудничеством с Максом Фадеевым, Анжеликой Варум, Ани Лорак, DJ Snake, группой А’Studio и другими.

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