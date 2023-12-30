Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении СВО. Минобороны РФ 30 декабря показало фрагменты концерта.

Концерт с участием Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся на импровизированной сцене, с которой прозвучали как всем знакомые хиты прошлых десятилетий, так и современные композиции, написанные после начала спецоперации.

Аккомпанировали Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива.

«На носу Новый год, и вот мы ездим по лесам, песни поем, радуемся, и нам все рады», — описала Чичерина очередное выступление в зоне СВО.

По завершении музыкальной программы и поздравлений с наступающим Новым годом военнослужащие вернулись к выполнению поставленных задач.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель своих песен, стала популярной в 1990–2000-х годах. Артистка поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, существенную часть творческой деятельности она посвятила событиям после 2014 года. В новых регионах России регулярно проходят ее выступления.

В июле заслуженная Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили в зоне спецоперации. Концерт стал подарком для военнослужащих мотострелкового соединения после торжественной церемонии награждения боевыми наградами.

В августе заслуженный артист России рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для воинов-десантников, проходящих лечение и реабилитацию в отдельном медицинском отряде Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.