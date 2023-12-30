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Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении СВО. Минобороны РФ 30 декабря показало фрагменты концерта.

Концерт с участием Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся на импровизированной сцене, с которой прозвучали как всем знакомые хиты прошлых десятилетий, так и современные композиции, написанные после начала спецоперации.

Аккомпанировали Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива.

«На носу Новый год, и вот мы ездим по лесам, песни поем, радуемся, и нам все рады», — описала Чичерина очередное выступление в зоне СВО.

По завершении музыкальной программы и поздравлений с наступающим Новым годом военнослужащие вернулись к выполнению поставленных задач.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель своих песен, стала популярной в 1990–2000-х годах. Артистка поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, существенную часть творческой деятельности она посвятила событиям после 2014 года. В новых регионах России регулярно проходят ее выступления.

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В июле заслуженная Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили в зоне спецоперации. Концерт стал подарком для военнослужащих мотострелкового соединения после торжественной церемонии награждения боевыми наградами.

В августе заслуженный артист России рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для воинов-десантников, проходящих лечение и реабилитацию в отдельном медицинском отряде Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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