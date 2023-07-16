Чичерина с ансамблем песни и пляски ЦВО спела для награжденных военнослужащих

Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в зоне спецоперации после торжественной церемонии награждения боевыми наградами военнослужащих мотострелкового соединения. Минобороны 16 июля показало, как артисты поздравили героев.

В этот день более 30 военнослужащих группировки «Центр» были награждены медалью «За боевые отличия» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении. После церемонии артисты концертом поздравили военнослужащих с наградами.

Основой концертной программы стали песни Юлии Чичериной, написанные на стихи писателя Александра Проханова. Также она совместно с музыкантами ансамбля песни и пляски ЦВО спела известные песни других музыкантов под аккомпанемент военного скрипача Александра Шульгина. Танцевальные номера балетной группы ансамбля дополнили выступление артистки.

«Мне очень понравился сегодняшний концерт, так как я песни три первый раз вообще исполняла. И вообще, очень приятно, что в этом чудесном лесу состоялись эти премьеры. Песни на стихи Александра Проханова, у меня уже из них целый альбом получается. Как он говорит, это современное «Слово о полку Игореве» об этой спецоперации», — поделилась Чичерина.

По завершении концерта военнослужащие поблагодарили артистов аплодисментами, а для Чичериной провели короткую экскурсию по временному месту размещения военнослужащих, возвращающихся после выполнения боевых задач с передовой. Певица увидела теплую деревянную баню, вольер для совы с перебитым крылом, оценила красоту вокруг и оздоравливающий сосновый воздух.

По словам руководителя ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным Маэстро, то, как они уже сработались с Чичериной, позволяет надеяться на дальнейшее сотрудничество и в Екатеринбурге, и в других городах.

«Не в первый раз к нам приехала наша боевая подруга, творческая коллега Юлия Чичерина. Мы снова работаем на передовой, снова ездим к ребятам на позиции. Формат работы с Юлией у нас уже выстроился: если первые ее, зимние концерты были в основном сольные, то теперь у нас полностью совместный репертуар», — рассказал он.

Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Шива признался, что особенно ощущалась магия концерта оттого, что многие песни Чичериной военнослужащие знают и напевают во время боевой работы, а теперь смогли услышать их вживую, подпевать исполнительнице.

4 июня Минобороны сообщало, что заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин провел мастер-класс для военнослужащих ЦВО, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Гроссмейстер посетил бойцов в одном из передовых районов проведения СВО и сыграл с ними несколько шахматных партий.

3 июня Минобороны рассказало, как местные творческие коллективы провели концерт для рембригады Западного военного округа. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов, которые отметили, что подобные мероприятия помогают немного перезагрузиться.