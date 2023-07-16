Чичерина с ансамблем песни и пляски ЦВО спела для награжденных военнослужащих
Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в зоне спецоперации после торжественной церемонии награждения боевыми наградами военнослужащих мотострелкового соединения. Минобороны 16 июля показало, как артисты поздравили героев.
В этот день более 30 военнослужащих группировки «Центр» были награждены медалью «За боевые отличия» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении. После церемонии артисты концертом поздравили военнослужащих с наградами.
Основой концертной программы стали песни Юлии Чичериной, написанные на стихи писателя Александра Проханова. Также она совместно с музыкантами ансамбля песни и пляски ЦВО спела известные песни других музыкантов под аккомпанемент военного скрипача Александра Шульгина. Танцевальные номера балетной группы ансамбля дополнили выступление артистки.
«Мне очень понравился сегодняшний концерт, так как я песни три первый раз вообще исполняла. И вообще, очень приятно, что в этом чудесном лесу состоялись эти премьеры. Песни на стихи Александра Проханова, у меня уже из них целый альбом получается. Как он говорит, это современное «Слово о полку Игореве» об этой спецоперации», — поделилась Чичерина.
По завершении концерта военнослужащие поблагодарили артистов аплодисментами, а для Чичериной провели короткую экскурсию по временному месту размещения военнослужащих, возвращающихся после выполнения боевых задач с передовой. Певица увидела теплую деревянную баню, вольер для совы с перебитым крылом, оценила красоту вокруг и оздоравливающий сосновый воздух.
По словам руководителя ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным Маэстро, то, как они уже сработались с Чичериной, позволяет надеяться на дальнейшее сотрудничество и в Екатеринбурге, и в других городах.
«Не в первый раз к нам приехала наша боевая подруга, творческая коллега Юлия Чичерина. Мы снова работаем на передовой, снова ездим к ребятам на позиции. Формат работы с Юлией у нас уже выстроился: если первые ее, зимние концерты были в основном сольные, то теперь у нас полностью совместный репертуар», — рассказал он.
Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Шива признался, что особенно ощущалась магия концерта оттого, что многие песни Чичериной военнослужащие знают и напевают во время боевой работы, а теперь смогли услышать их вживую, подпевать исполнительнице.
4 июня Минобороны сообщало, что заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин провел мастер-класс для военнослужащих ЦВО, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Гроссмейстер посетил бойцов в одном из передовых районов проведения СВО и сыграл с ними несколько шахматных партий.
3 июня Минобороны рассказало, как местные творческие коллективы провели концерт для рембригады Западного военного округа. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов, которые отметили, что подобные мероприятия помогают немного перезагрузиться.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.