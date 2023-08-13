Певец Александр Маршал выступил перед военнослужащими ВДВ в зоне СВО

Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для воинов-десантников, проходящих лечение и реабилитацию в отдельном медицинском отряде Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Минобороны 13 августа показало, как проходило выступление.

Александр Маршал приехал проведать десантников, выразить слова поддержки и глубокого уважения за беспримерный ратный подвиг, который показывают гвардейцы-десантники на полях сражений.

«Как раз эти пара дней сейчас свободные, потому что много приходится ездить, и я согласился. И я неоднократно уже бывал и на Донбассе и на Украине вообще. Поэтому для меня это честь. Я уже сказал ребятам: для меня выступать перед ними — это честь», — поделился артист.

Маршал пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из репертуара. Зрители тепло встретили его выступление и долго аплодировали музыканту.

Один из зрителей — стрелок парашютно-десантной роты Александр, который попал в больницу после того, как вражеский беспилотник сбросил рядом с ним взрывное устройство, признался, что концерт был «супер».

«Да вообще, как дома побывал», — поделился он впечатлениями.

По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Александром Маршалом.

В июле заслуженная артистка России Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили в зоне спецоперации. Концерт стал подарком для военнослужащих мотострелкового соединения после торжественной церемонии награждения боевыми наградами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.