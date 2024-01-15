Нижний интернет: за насилие в стримах будут наказывать жестко

В последнее время в парламент страны поступает множество обращений с просьбами законодательно запретить треш-стримы. Сенатор РФ Алексей Пушков сообщил «Известиям», что пакет соответствующих законодательных инициатив уже внесен в Госдуму и его рассмотрение произойдет в ближайший месяц. Эксперты убеждены, что распространение треш-стримов должно иметь максимально негативные последствия, включая уголовное наказание, значительные штрафы, арест имущества, а также изъятие средств, поступающих блогерам в виде донатов. Кроме того, не лишним специалисты считают и арест криптовалютных активов, если нарушитель будет задержан в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов. Подробности — в материалах «Известий».

Разряд недопустимого

В последнее время в Госдуму стало поступать много обращений от россиян с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с треш-стримами, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию в приоритетном порядке, пообещал спикер ГД.

Треш-стримы, или так называемые онлайн-шоу, в ходе которых пользователи за денежные взносы (донаты) заказывают издевательства над людьми и животными, за последние годы участились. Погоня за лайками и легким заработком порой оборачивалась трагично: известны случаи летальных исходов, изнасилований и побоев, причем жертвами становились люди из уязвимых групп населения, а также животные.

Фото: Getty Images/ViktorCap

В этой связи в Совете Федерации был поставлен вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность, рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, инициатор и соавтор законопроектов о запрете треш-стримов Алексей Пушков.

— Пакет соответствующих законодательных инициатив внесен в Госдуму, и его рассмотрение пройдет уже в ближайший месяц , — проинформировал спикер. — Каких-либо нюансов, которые могли бы помешать его принятию, я не вижу. Это реакция на те процессы, которые происходили в интернете на протяжении многих лет. Чтобы усилить воспитательный и предупредительный эффект, мы предлагаем рассматривать треш-стримы как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений.

По его словам, транслируемые через интернет преступления будет наказываться более сурово, чем если бы были совершены не «на камеру».

Кроме того, сенатор Пушков рассказал, что, согласно подготовленной поправке в закон «О защите информации», социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и убирать его из своего трафика. По словам сенатора, даже если треш-стрим будет транслироваться из-за рубежа, то наказания останутся такими же. Для интернет-платформ будут действовать те же штрафы вплоть до замедления трафика или блокировки в случае, если некая интернет-платформа откажется удалять такой контент. За неисполнения требования иностранные интернет-платформы ждут штрафы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Наша задача заключается в том, чтобы предотвратить преступления, совершаемые на треш-стримах, а сами треш-стримы возвести в разряд предосудительных действий, сделать их невыгодными как из-за больших штрафов, так и из-за реальных тюремных сроков, — подчеркнул сенатор.

В Госдуме добавили, что поправки в УК РФ позволят запретить треш-стримерам доступ в интернет . Кроме того, поправками в КоАП РФ вводится штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования за распространение запрещенного настоящим проектом контента.

— Сегодня пока нет законодательных механизмов, которые могут эффективно бороться с распространением треш-стримов, — сказала «Известиям» депутат Госдумы, соавтор законопроекта, эксперт «Народного фронта. Аналитика» Жанна Рябцева. — Поэтому мы предлагаем не только сделать демонстрацию жестокости в интернете отягчающим обстоятельством. Этими поправками мы официально относим данный контент в разряд недопустимых наряду, например, с порнографией.

Вместе с тем эксперт ИТ-рынка Вадим Плесский допускает, что контроль соцсетями треш-стриминга окажется, скорее всего, малореализуем, поскольку будет трудно отделять «дурное» от «имитации» с учетом законодательных нюансов.

«Известия» направили запросы об отношении к поправкам в Лигу безопасного интернета и популярным российским блогерам — Антону Лапенко, Владу А4 и другим.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt

Короли треша

Треш-стримеры организуют общедоступные трансляции в прямом эфире, в ходе которых совершаются деяния с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего. Например, в начале 2022 года волгоградский стример, избивший своих мать и бабушку в прямом эфире, получил 10 суток ареста. В апреле 2023 года в Ивановской области был арестован 33-летний местный житель, который в прямом эфире избивал и силой удерживал ребенка. В апреле 2023 года житель Нижнего Тагила причинял увечья своей собаке во время проведения трансляции в Сети.

По оценкам экспертов, в России жанр зародился в 2010 году. Его «основоположником» считается Кирилл Зырянов, известный как VJLink. На своих стримах блогер кричал, разбивал монитор, вел себя вызывающе и сильно напивался. Популярность он получил в 2013 году, когда прямо на стриме его друг, известный как Чип, выбил ему зубы.

Однако самым безрассудным треш-стримером эксперты называют Николая Белова. В прошлом году в Стерлитамаке СМИ обратили внимание на блогеров, которые в прямом эфире демонстрировали сцены насилия за деньги от зрителей. В МВД Башкирии позже сообщали, что организатору трансляций грозит уголовное дело по статье об истязании: у мужчины и женщины, фигурирующих в кадре, обнаружены телесные повреждения. Сначала он стримил вместе со своими родителями, которым тоже приходилось делать отвратительные вещи. Семья нередко снималась в состоянии алкогольного опьянения. В прямом эфире они могли поругаться, что перерастало в жестокие акты насилия: Николай бил мать и отца за донаты. Отец иногда возмущался происходящим, но Белов продолжал истязать их.

По данным издания ufa1.ru, зрители за действия треш-стримера платили 250–500 рублей, а иногда и несколько тысяч. Николай просил других бить его, в феврале 2023 года Белов побил свою женщину по лицу в прямом эфире.

Николай Белов с супругой Ольгой Фото: соцсети

Одним из самых трагических случаев треш-стрима стал прецедент, когда блогер Reeflay (Станислав Решетников) в прямом эфире выгнал на улицу полуобнаженной подругу Валентину Григорьеву, и та скончалась. Следственный комитет по Московской области объявил, что блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как оградить детей от видеонасилия

Границы агрессивного поведения в треш-стримах зависят от контекста и тех культурных ожиданий, которые укоренились в том или ином обществе , объясняет основатель компании «Интернет-розыск», специалист в области деловой разведки и безопасности Игорь Бедеров. Кроме этого стандарты приемлемого поведения могут зависеть от платформы, на которой размещаются ролики, а также от аудитории.

— Практика показывает, что защитить детей от подобного контента сложно , — говорит собеседник. — Особенно учитывая его трансграничный характер и сложную политическую обстановку в мире, которая затрудняет ведение диалога с владельцами сервисов видеохостинга и социальными сетями, на которых и происходит публикация вредного контента. А всплывает такой контент порой самым неожиданным образом.

Способы защиты от треш-стримов и подобного контента эксперт предлагает разделить на три категории по тому уровню, на котором происходит блокировка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во-первых, это уровень устройства ребенка. На гаджеты Игорь Бедеров рекомендует устанавливать приложение родительского контроля, а то и вовсе иметь доступ к параллельной сессии Android или iOS на компьютере родителя . Это позволит не только выявлять и пресекать излишнюю игроманию у подростка, но и контролировать тот контент, который он потребляет, а также те запросы, которые он направляет в поисковые машины. Вредный контент может быть заблокирован родителем удаленно или с использованием автоматических алгоритмов (на ненормативную лексику, сцены насилия 18+).

Во-вторых, это уровень поисковиков, а также популярных социальных платформ (блогов, соцсетей, форумов). Все они должны иметь понятный перечень контента, недопустимого к публикации. В случае выявления такого контента со стороны поисковых машин он не должен индексироваться, попадая таким образом в доступную выдачу, замечает эксперт.

— Наконец, веб-ресурсы, не реагирующие на требования регуляторов, должны подвергаться блокировке в национальном сегменте Сети, а также на уровне оценки благонадежности браузерами и антивирусными системами , — отмечает Игорь Бедеров. — С использованием средств DPI (глубокого пакетного исследования трафика) подвергнуть такой блокировке можно будет даже отдельные телеграм-каналы, что долго считалось невозможным.

Как это отработано за рубежом

В настоящее время за рубежом действуют примерно те же механизмы противодействия треш-контенту, что и в России. В первую очередь это возможность подать жалобу на тот или иной контент, размещенный на популярных сервисах. Сервисы имеют и собственные механизмы обнаружения и блокировки опасных материалов.

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Запреты к размещаемому контенту в других странах публичны. К примеру, для отдельных категорий чиновников в США действуют специальные кабинеты в американских соцсетях, где они могут самостоятельно приостанавливать доступ к подозрительному контенту и передавать его на модерацию , рассказал Игорь Бедеров.