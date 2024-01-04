Год Думы: когда депутаты выйдут на работу и чем займутся
Работа парламентских фракций в весеннюю сессию будет перекликаться с президентской кампанией, рассказали «Известиям» их представители. В целом деятельность думских фракций будет связана с поддержкой участников СВО и членов их семей, с противодействием санкциям, либерализацией наказания за совершение экономических преступлений, реализацией демографических инициатив. Подробнее о планах депутатов на 2024 год — в материале «Известий».
Роль президентской кампании в работе фракций
После новогодних праздников депутаты Госдумы приступят к своей работе в рамках весенней сессии, которая продлится до 4 августа. Опрошенные «Известиями» депутаты обозначили широкий спектр вопросов, которым будет уделено первоочередное значение. При этом выборы президента в марте 2024 года не могут не отложить свой отпечаток на работу думских фракций.
Из пяти сил, заседающих в нижней палате парламента, кандидатуры на голосование в итоге выдвинули три: ЛДПР (Леонид Слуцкий), КПРФ (Николай Харитонов) и «Новые люди» (Владислав Даванков). «Единая Россия» на своем съезде 17 декабря уже поддержала президента страны Владимира Путина. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также неоднократно подчеркивал, что партия выступит за действующего главу государства.
— Естественно, для нас как для партии президента, фракции президентской партии, приоритет — реализация политики Владимира Путина, в том числе в законодательной сфере. Эта политика выстраивается на основании общественного запроса, в том числе предложений наших граждан, тех предложений, которые составляют нашу Народную программу, — отметил первый замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Государственной думы
Он добавил, что каждая законодательная инициатива, которую реализует фракция, выверена, проработана и направлена на защиту интересов россиян.
В КПРФ уточнили, что их законодательная деятельность будет опираться на положения так называемой «Программы победы», которая также станет основой президентской кампании. Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что у КПРФ есть «Программа возрождения Родины — Программа победы». По его словам, выборы президента — важнейший шанс на оздоровление и сплочение страны.
В число требований программы, в частности, входят смена социально-экономического курса, национализация стратегически важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, финансирование высоких технологий, рост инвестиций в науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, повышение качества жизни граждан страны, усиление соцподдержки молодых семей, пенсионеров и детей войны.
Во фракции «Новые люди» также не исключают, что будут вносить законодательные инициативы, в том числе по итогам региональных поездок вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова во время его президентской кампании.
Поддержка участников СВО и противодействие санкциям
Приоритетом фракции «Единая Россия» в весеннюю сессию будет поддержка участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей, рассказал Дмитрий Вяткин.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии
— Во время прямой линии Владимир Путин сказал о том, что нужно дальше продолжать работу по выравниванию мер поддержки, статуса всех участников специальной военной операции, равно как и выравнивать меры поддержки семей участников СВО. У нас есть ряд законопроектов, которые мы либо прорабатываем, либо уже внесли. Они касаются как раз этой тематики, в частности законопроект о государственном обязательном страховании добровольцев, которые заключили контракт с Министерством обороны, — пояснил он.
По его словам, также есть несколько предложений, которые касаются упрощения оформления для участников СВО и их родных целого ряда документов, например на недвижимость и наследство. Это также касается освобождения от госпошлины за некоторые нотариальные или регистрационные действия.
Анонсировал Вяткин и продолжение работы над совершенствованием законодательства в сфере занятости, а также поддержки тех, кто привлекает на работу участников СВО. Кроме того, фракция обратит внимание на законопроекты о запрете треш-стримов, об усилении ответственности за нарушения порядка обработки персональных данных. В планах работы — совершенствование законодательства, которое «направлено в первую очередь на развитие внутреннего туризма».
— Мы внимательно будем рассматривать и изучать инициативы, которые направлены на дальнейшее противодействие мерам экономического давления на РФ, развитие промышленности, импортозамещающих и высокотехнологичных производств, а также на вопросы укрепления обороноспособности и безопасности страны, — подчеркнул депутат.
«Справедливая Россия — За правду» также продолжит законодательную работу по усилению поддержки участников СВО, рассказал «Известиям» лидер партии Сергей Миронов.
— Одна из наших приоритетных инициатив на сессию — о выделении бесплатных земельных участков для наших воинов. Мы будем настаивать на принятии федерального стандарта участника СВО, включающего и эту, и многие другие льготы, — сообщил председатель справедливороссов.
В ЛДПР видят одну из законодательных задач на новый парламентский цикл в разработке своего рода контрсанкций. Их целью будет юридическая защита иностранных брендов, оставшихся в России, несмотря на угрозу вторичных мер.
— Какой смысл нам отказываться от «Ашана», который организовал торговлю продуктами по всей стране, Liebherr, которая торгует передовой строительной техникой, или Lactalis, которая производит популярные сыры и кисломолочные продукты, а также сотен других брендов? Они заявили, что не хотят уходить из России даже под давлением из-за границы, нам нужно дать им инструменты защиты от этого давления, — добавил заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
Замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов рассказал «Известиям», что в весеннюю сессию, в частности, ждет от министерства сельского хозяйства РФ реакции на предложение о начале разработки национальной стратегии производства ветеринарных лекарственных средств. Это в том числе стабилизирует ситуацию в розничной торговле и на потребительском рынке, считает депутат.
— Пока мы, по всей видимости, вынуждены будем наращивать импорт по аналогии с тем решением, которое было принято по птицеводству, но только не готовой продукции, а в первую очередь того, что касается вакцин, — добавил он.
Демография и экономические преступления
«Справедливая Россия — За правду» во время весенней сессии будет делать акцент на демографических инициативах фракции, заявил «Известиям» Сергей Миронов.
Речь, в частности, идет о двух основных законопроектах. Одним из них предлагается ввести ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума на детей, которым не хватило мест в государственных или муниципальных детских садах и яслях. Второй законопроект касается так называемого справедливого базового дохода.
— Это ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Мы считаем, что только такими масштабными мерами можно переломить негативную демографическую ситуацию. Для роста рождаемости нужно усиливать гарантии государства, причем с прицелом на многодетность. Поэтому мы также будем настаивать на принятии нашего программного законопроекта о федеральном статусе и льготах для многодетных семей, — сказал Сергей Миронов.
Кроме того, справедливороссы настаивают на расширении программы маткапитала. В число приоритетных вопросов законодательной работы фракции также включена инициатива о прогрессивной шкале НДФЛ: на доходы свыше 50 млн рублей в год справедливороссы предлагают ввести ставку в 18%, а полученные дополнительные средства направлять в Фонд «Защитники Отечества».
Также фракция будет настаивать на ужесточении миграционного законодательства, в частности, на федеральном уровне они хотят ввести запрет на работу мигрантов в ряде социально значимых сфер — в школах, больницах, аптеках, такси, а в других отраслях ограничить долю иностранных работников 5%.
«Новые люди» обращают внимания на то, что Госдума уже приняла в первом чтении фракционный законопроект о повышении порогов ущерба для квалификации экономических преступлений.
— Сроки в 14 лет за ненасильственные преступления — это перебор. В весеннюю сессию мы окончательно примем наш законопроект и продолжим работать над снятием силового пресса с предпринимателей, — подчеркнули в пресс-службе фракции.
В наступившем году фракция намерена внести законопроект о ежегодном отчете перед парламентом о состоянии малого и среднего бизнеса в стране. Кроме того, готовятся законопроекты по искусственному интеллекту.
— С одной стороны, нужен мощный импульс к развитию, чтобы Россия сохраняла технологическое лидерство и не отставала от мира, — пояснили во фракции.
С другой стороны, уже сейчас понятно, что этой сфере нужно умное регулирование, чтобы защитить людей от фейков и мошенников. Требуется грамотный, взвешенный подход, резюмировали в «Новых людях».