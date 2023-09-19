Есть такая сессия: какие вопросы Госдума рассмотрит на первом заседании

Поддержка участников специальной военной операции на Украине и членов их семей, внесение предложений в проект бюджета на 2024–2026 годы, поправки в Уголовный кодекс, КоАП и социальная помощь пенсионерам и другим уязвимым слоям населения — приоритетные вопросы парламентских фракций на осеннюю сессию, рассказали «Известиям» депутаты. 19 сентября Госдума официально откроет осеннюю сессию и проведет первое после отпуска и работы в регионах пленарное заседание. Одним из самых заметных вопросов «пленарки», по всей видимости, станет досрочное прекращение полномочий депутатов от «Единой России» Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича .

Прекращение полномочий

На первом заседании во вторник Госдума, как ожидается, досрочно прекратит депутатские полномочия Игоря Кастюкевича и Сергея Сокола (депутаты от «Единой России»). Эту информацию подтвердил «Известиям» источник в аппарате нижней палаты парламента.

Ранее Кастюкевич был избран в Херсонскую областную думу. Он уже подтвердил в своем Telegram-канале, что будет работать в региональном парламенте . В СМИ появилась информация о том, что политик может быть назначен сенатором от заксобрания Херсонской области. Источник «Известий» в партии призвал «набраться терпения», отметив, что уже на этой неделе «все догадки станут разгадками».

Что касается Сергея Сокола, то он будет работать в Хакасии. Сокол был лидером партийного списка на сентябрьских выборах в Верховный совет республики, где «Единая Россия» получила конституционное большинство (34 из 50 мест). После прекращения полномочий Сокол имеет право стать спикером регионального парламента. Первое заседание Верховного совета Хакасии состоится уже 22 сентября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На момент написания материала окончательная повестка первого заседания Госдума еще не была сформирована. В целом же, согласно календарю работы Думы в сентябре, депутаты, например, рассмотрят в первом чтении проект, предусматривающий расширение перечня товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10% при продаже . В него добавят детскую мебель (стулья, стульчики для кормления, манежи), велосипеды, изделия для ухода за детьми, удерживающие устройства, предназначенные для использования в механических транспортных средствах, пеленки.

В ближайшее время Дума также планирует рассмотреть в первом чтении законопроект правительства, предлагающий расширить список лиц, которые могут рассматривать дела о гостайне . Такие полномочия получат руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию основных направлений деятельности по защите информации ограниченного доступа, и структурные подразделения защиты гостайны.

Кроме того, в сентябрьских планах Думы ратификация соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности .

Поддержка бойцов СВО и бюджет

В парламентских фракциях рассказали «Известиям», на каких вопросах и законодательных инициативах они сосредоточат свое внимание в осеннюю сессию. Среди них поддержка участников СВО и членов их семей, федеральный бюджет на будущую трехлетку, социальное обеспечение населения, новый закон о занятости .

— Для нас приоритетными станут законопроекты сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это, конечно, поддержка и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции, членов их семей. В этой связи можно вспомнить законопроект о распространении на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, обязательного государственного страхования , — рассказал «Известиям» первый замглавы фракции единороссов Дмитрий Вяткин.

Фракция планирует в осеннюю сессию доработать ко второму и третьему чтению новый законопроект о занятости. Основным законом сессии Вяткин называет закон о федеральном бюджете .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Здесь наши приоритеты тоже очевидны: это финансовое обеспечение народной программы «Единой России», которая стала основой нашей предвыборной программы и которую сейчас мы реализуем, в том числе и в законодательной сфере. По сути, это предложения наших сограждан по целому ряду направлений. Понятно, что важнейшую роль будет играть бюджет в сфере реализации национальных проектов, мы на это тоже намерены обращать внимание, обеспечение обороны и безопасности, сейчас это имеет первоочередное значение . Очевидно, что, как и всегда, будем руководствоваться принципом безусловного выполнения обязательств перед гражданами, — отметил он, добавив, что пока фракция не направляла свои предложения в проект бюджета.

Фракция КПРФ планирует обсудить в ходе сессии тему создания Избирательного кодекса, а также предложить изменения в Уголовный кодекс страны .

— Мы внесли в феврале текущего года проект Избирательного кодекса в Государственную думу. Конечно, мы будем делать всё, для того чтобы он был назначен к рассмотрению и чтобы был принят. Он очень необходим, потому что у нас такого кодекса, к сожалению, в стране не существует. Существуют разрозненные и противоречивые нормативные акты , — сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Также члены фракции подготовили законопроект об увеличении минимального порога наказания за совершение преступлений. Это касается статей УК, где он не обозначен .

— У нас на сегодня порядка 200 статей в УК, где не предусмотрен минимальный срок лишения свободы. В общей части УК сказано, что там, где не предусмотрен минимальный порог, то там наказание может быть от двух месяцев. И суды назначают два– четыре месяца, есть отдельные случаи по особо тяжким и тяжким преступлениям, к сожалению . Это, конечно, безобразие. Это надо отменять, изменять, чтобы с шести месяцев начиналось, а может, даже с одного года , — подчеркнул Синельщиков.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал, что приоритетные инициативы фракции направлены на усиление социальной поддержки россиян.

— Так, один из важнейших законопроектов фракции направлен на борьбу с ростом цен. Мы предлагаем снизить НДС на основные продукты питания, лекарства, детские товары до 5%, что приведет и к снижению розничной стоимости . Два приоритетных законопроекта СРЗП касаются поддержки семей с детьми. Одним из них предлагается установить единовременную выплату семьям на покупку школьного набора — около 22 тыс. рублей для родителей школьников от шести до 18 лет. А для малоимущих семей выплата должна составлять почти 34 тыс. рублей, с учетом стоимости планшета, который также необходим для учебы , — подчеркнул Миронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также справедливороссы предлагают усилить господдержку пожилых людей, отменив НДФЛ для работающих пенсионеров и установив выплату 13-й пенсии . В целом работа над проектом федерального бюджета станет ключевым направлением деятельности СРЗП в осенней сессии, наряду с решением проблем демографии и миграции, расширением поддержки участников СВО , подчеркнул Миронов.

Первоочередные вопросы для ЛДПР традиционно связаны с социальным блоком, сказал замруководителя думской фракции Алексей Диденко.

— Поскольку все наблюдаем рост цен, в том числе на товары продуктовой группы, это в первую очередь бьет, конечно, по людям с низкими доходами: пенсионерам, семьям с детьми, одиноким матерям. Конечно, здесь необходимо постепенно индексировать все пособия, пенсии, чтобы эту разницу в ценах постараться хоть как-то постепенно нивелировать. Поэтому индексация пенсий, в том числе рабочим пенсионерам, индексация по фактической инфляции, а не по плановой — это наши традиционные инициативы , которые мы каждую осень ставим перед принятием федерального бюджета, — отметил он.

Ключевые приоритеты на осеннюю сессию для фракции «Новые люди» — это работа над законопроектами по здравоохранению и образованию .

— Чтобы снизить нагрузку на больницы, мы предложили обязать застройщиков сдавать социальные объекты одновременно с жильем. Будем также добиваться расширения использования частных клиник по ОМС , чтобы избавиться от очередей в государственные поликлиники, — подчеркнул вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции Владислав Даванков.

Он добавил, что фракция внесет в Думу законопроект о возможности пересдать ЕГЭ в течение месяца по желанию школьника. Кроме того, в приоритете партии — защита прав предпринимателей .

— В июне мы направили на отзыв в правительство законопроект об отмене 17 штрафов, в том числе для бизнеса. Многие из них дублировали друг друга , какие-то вообще устарели, — сказал он.