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Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
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Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Россия решительно отвергает попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми РФ «кампаниями дезинформации» в социальных сетях. Об этом 12 января заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он отметил, что эти измышления не имеют ничего общего с реальностью.

«Россия не несет ответственности за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы Германии и не вмешивается в ее внутренние дела. Россия не предпринимала недружественных шагов против ФРГ и не стремилась к разрушению наших отношений», — приводится комментарий дипломата в Telegram-канале российского посольства в Германиии.

По его словам, введение огромного количества санкций против РФ ударило бумерангом по Германии.

«Последствия этих недальновидных решений в полной мере ощутили как рядовые граждане ФРГ, так и немецкий бизнес, который чувствовал себя на российском рынке весьма комфортно. И это не «кремлевская пропаганда», а данные профильных германских ведомств», — подчеркнул Нечаев.

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В Германии 8 января фермеры начали забастовку. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняли участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

Президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью телеканалу ZDF обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения.

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