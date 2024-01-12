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Минсельхоз планирует обнулить пошлину на томаты
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Минсельхоз планирует обнулить пошлину на томаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минсельхоз планирует обнулить ввозную пошлину на свежие томаты, она будет действовать в течение первого полугодия 2024 года, рассказали «Известиям» в ведомстве. Мера коснется свежих и охлажденных томатов, квота на ввоз по нулевой пошлине составит 130 тыс. т. При этом льгота не коснется томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы, а также среднеплодных и крупноплодных.

Такой подход «будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам», подчеркнули «Известиям» в министерстве.

Власти опасаются, что вслед за яйцами в РФ повторится ситуация с подорожанием овощей, рассказал изданию источник в одной из торговых сетей. Уже сейчас стоимость огурцов и помидоров в магазинах крупной торговли значительно выше прошлогоднего показателя. Сейчас средневзвешенная розничная цена на эти овощи составляет около 400 руб./кг, при этом в магазинах практически отсутствует продукция нижнего ценового сегмента — 80–90 руб./кг, подчеркнул источник.

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза на 10 января 2024 года, производители продавали огурцы в среднем по 133,5 руб./кг, что на 14,1% выше прошлогоднего уровня, а томаты — по 127,4 руб./кг, что выше на 11,3%.

Минсельхоз уже запросил у ритейлеров информацию о том, какие потребности есть у торговли в этой продукции, отметили в ведомстве.

Для того чтобы нарастить предложение томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте (это круглые томаты), Минсельхоз вместе с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети этой продукции, заметили в министерстве. В том числе за счет изготовления в весенних теплицах.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

С 1 января Россия обнулила пошлину на импорт куриных яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. Объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

Позднее, 10 января, Минсельхоз России заявил, что ожидает снижения стоимости яиц в торговых сетях в ближайшее время. В ведомстве отметили, что за последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

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