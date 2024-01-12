Авиацией Воздушно-космических сил РФ и средствами противовоздушной обороны за неделю впервые уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD Вооруженных сил Украины. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю <...> уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также за неделю были сбиты самолеты Су-27, Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего за период с 6 по 12 января 2024 года Вооруженными силами (ВС) РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», по объектам украинского ВПК. Кроме этого, уничтожен 161 беспилотный летательный аппарат.

Помимо этого, в течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, 35 из них на купянском направлении.

Ранее в этот день журнал Military Watch Magazine заявил, что Киев не сможет восстановить потери истребителей Су-27. По данным журнала, в последнее время ВСУ потеряли два или три истребителя Су-27. Эти самолеты долгое время считались самыми боеспособными в Европе. В Минобороны РФ 7 января сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбила два украинских самолета — Су-25 и Су-27.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.