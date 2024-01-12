Nikkei Asia: разведка Южной Кореи назвала дочь Ким Чен Ына его преемницей

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына с наибольшей вероятностью станет его преемником и возглавит Северную Корею в будущем. Об этом 12 января пишет Nikkei со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

«Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время представляется наиболее вероятным преемником», — заявил кандидат на пост главы NIS Чо Тхэ Ён.

Однако, как считают южнокорейские разведчики, Ким Чен Ын еще молод и не имеет проблем со здоровьем. Есть множество переменных, которые могут в корне изменить прогнозы относительно следующего лидера КНДР, отмечается в материале службы Би-Би-Си в Японии.

Как пишут журналисты, в пользу теории о том, что Чжу Э готовят к роли главы государства, говорит и пиетет, который в ее отношении используют северокорейские СМИ. Ее называют «любимый и уважаемый ребенок», так же как называли и Ким Чен Ына, когда тот стал наследником Ким Чен Ира.

Также в издании отмечают, что в КНДР считается, что род Ким, управляющий государством уже три поколения, является священным и только они могут привести страну к процветанию. По этой причине полагается, что лидер передаст пост главы государства члену своей семьи.

Ким Чжу Э впервые появилась на публике 18 ноября 2022 года во время посещения вместе с Ким Чен Ыном испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». При этом, по данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына есть еще один ребенок, пол которого неизвестен.

В феврале 2023 года, в КНДР выпустили почтовые марки с фотографиями Ким Чен Ына и его дочери Ким Чжу Э, которые были сделаны в ходе их посещения площадки испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». В Би-Би-Си считают, что марки с изображением девочки — еще один способ показать ее как приемника своего отца.

Позже, 31 декабря, в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» Ким Чен Ына, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. Таким образом военное ведомство отреагировало на заявления северокорейского лидера о намерениях расширять ядерный и ракетный арсенал страны и запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году.