Эксперты не исключили роста цен на бананы из-за кризиса в Эквадоре

Ухудшение ситуации в Эквадоре и перебои поставок из страны могут отразиться на мировых ценах на нефть и бананы, считают некоторые опрошенные «Известиями» 12 января эксперты.

«В первую очередь экономика Эквадора зависит от экспорта нефти, сельскохозяйственной продукции и фруктов. В гораздо более меньшей степени — от экспорта рыбы, цветов и минеральных ресурсов. Поэтому возможные перебои поставок из Эквадора в первую очередь отразятся на мировых ценах на нефть и фрукты, они подорожают в цене», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он не исключил роста стоимости бананов в России на 10–20% в случае проблем с экспортом.

«Эквадорские розы также импортирует РФ. Конкуренция на российском рынке среди роз гораздо выше, чем на бананы, то и рост цен может оказаться не существенным, в рамках 5%», — добавил Чернов.

В свою очередь, доктор экономических наук, старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук рассказал, что на Эквадор приходится порядка 0,1% мировой торговли, что, по его словам, минимизирует риски значительных шоков для торговли других стран. Он отметил, что основные статьи экспорта — нефть и нефтепродукты, рыба и креветки, бананы, кофе.

«Несмотря на незначительность доли эквадорских товаров в общем импорте России в предыдущее десятилетие (0,5%), нарушение торговли с этой страной может привести к изменению цен в России на узкий список товаров. Дело в том, что Эквадор традиционно является фактически единственным поставщиком бананов (с долей в 96%) и занимает порядка половины импорта свежих роз, гвоздик и ряда других цветов. Влияние на цену кофе и рыбы едва ли будет заметно в силу небольшой доли Эквадора в импорте (не более 10%)», — объяснил Фиранчук.

В то же время, декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин считает маловероятным, что повстанцы захотят воспрепятствовать добыче нефти в Эквадоре. Иначе тем самым «они дали бы повод своему проамериканскому президенту обратиться к США за помощью в подавлении мятежа», выразил мнение он.

Также эксперт уточнил, что Эквадор — крупнейший в мире экспортер бананов: более 30% мировых поставок. А крупнейшим потребителем эквадорских бананов является Россия.

«Так как введенный президентом [Даниэлем] Нобоа режим военного конфликта предполагает закрытие границ и особый режим работы для транспортных узлов, Российская ассоциация импортеров предупредила о возможных перебоях с поставками. Цены немедленно подскочили, но вряд ли будут расти дальше, — соответствующие службы Эквадора сообщают, что отгрузка бананов идет в штатном режиме», — добавил Чичин.

Он подчеркнул, что долгого дефицита бананов не будет, так как Эквадор может быть замещен целым рядом латиноамериканских стран, причем гораздо более дружественных для России: Бразилией, Никарагуа, Кубой, Мексикой, Венесуэлой, Боливией. Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС предположил, что российские компании-экспортеры уже работают над этим.

«Из Эквадора традиционно привозят срезанные цветы. Этот деликатный товар требует быстрой логистики, и важно, чтобы в цепочке от плантации до самолета не выпадало ни одного звена. На данный момент поставки идут, а при необходимости цветы можно получать из других стран Латинской Америки и Африки», — объяснил Чичин.

Кроме того, по его словам, экзотическая статья эквадорского экспорта — креветки. Так, страна дает 25% мировой торговли и зарабатывает на креветках более $3 млрд.

«Ракообразные, рыба и рыбные консервы идут преимущественно в Китай и Японию. Эквадорские власти заверяют, что бурные события внутри страны на поставках не скажутся», — отметил Чичин.

Ранее, 9 января, после серии бунтов в тюрьмах Эквадора и побега лидеров крупнейших банд глава государства установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. В городах страны прошла волна беспорядков.

11 января посол России в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал «Известиям», что власти контролируют ситуацию. По его словам, в режиме ЧС в городе Кито переведены на удаленный формат обучения учащиеся всех образовательных учреждений, на удаленную работу также переведены сотрудники государственных учреждений.