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Выйти на след: как познакомить ребенка с основами цифровой грамотности

Государство и IT-компании организуют проекты в сфере информационной гигиены
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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С 15 января по 4 февраля 2024 года в российских школах проведут «Урок цифры». Ученикам 1–11 классов расскажут, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. Цифровая грамотность особенно важна для уязвимых категорий пользователей, к которым относятся и дети. Подробнее — в материале «Известий».

Интернет и риски

Современный мир пронизан высокотехнологичными устройствами и интернетом. Незнание основ цифровой гигиены, то есть неосознанное использование Сети, кратно повышает риски как для детей, так и для родителей, подчеркнул в беседе с «Известиями» руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов.

— Если говорить о цифровой гигиене, то нередки случаи, когда в интернете ребенок подвергается травле со стороны сверстников или более старших подростков. Второй проблемой при онлайн-общении является шантаж. Иногда взрослые злоумышленники завоевывают доверие детей, вынуждают их поделиться личной информацией, а потом вымогают деньги или что-то еще в обмен на сохранение тайны переписки, — поделился с «Известиями» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

телефон
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В особой группе риска находятся дети, чье критическое мышление еще недостаточно развито, и люди пожилого возраста — в связи с более низким уровнем цифровой грамотности и незнанием принципов функционирования информационных систем. Представители обеих категорий особо подвержены манипуляциям и эмоциональному воздействию со стороны злоумышленников, отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

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Просвещение населения

Сейчас в России уделяется большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры. В школах она развивается преимущественно в рамках всероссийских образовательных акций. Это «Цифровой ликбез», «Цифровой диктант» и другие отдельные проекты. Например, в проекте «Цифровой ликбез» дети и взрослые могут узнать из короткометражных мультипликационных видеороликов о том, как пользоваться интернетом безопасно. Педагоги, используя методические рекомендации проекта, могут провести урок ОБЖ, внеклассное мероприятие, родительское собрание по тематике безопасного поведения в интернете.

— С 2023 года просветительские видеоролики по таким темам, как дипфейки, безопасность умного дома, защита аккаунтов в социальных сетях и другие, интегрированы в московский транспорт. Ежедневно ролики просматривало более 9 млн человек во всех видах транспортного сообщения города. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика», Минцифрой и Минпросвещения в партнерстве с российскими IT-компаниями, — поделились в министерстве.

урок
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

В проекте «Урок цифры» регулярно участвуют 25 тыс. школ по всей стране, рассказали в пресс-службе Минцифры. За шесть лет проведено более 3 тыс. открытых занятий с участием первых лиц регионального правительства и представителей бизнеса и пять федеральных открытых уроков с участием первых лиц государства и бизнеса. За всё время существования проекта школьники, педагоги и родители обращались к нему 79 млн раз. В «Уроках цифры» участвовали школьники из 89 регионов России и учащиеся русскоязычных школ из более чем 130 стран.

«Лаборатория Касперского» также ведет работу в области цифровой грамотности. Например, ресурс kids.kaspersky.ru помогает родителям и детям получить базовую информацию о правилах взаимодействия с гаджетами. Кроме того, компания разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы, которые помогут школьникам прокачать свои знания в области информационной безопасности.

— В этом году в качестве темы для «Урока цифры» мы выбрали «Кибербезопасность будущего». Мы верим, что важную роль в построении безопасного мира играют актуальные знания и навыки, и поэтому уделяем обучению детей большое внимание. В рамках «Урока цифры» мы рассказываем школьникам, например, о безопасности носимых устройств и умного дома — вплоть до безопасности инфраструктуры городов, а также о том, что такое интернет вещей, как противостоять кибератакам и о многом другом, — отметил в беседе «Известиям» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Касперский
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Лаборатория Касперского» несколько лет подряд проводит опрос по детской онлайн-безопасности. Компания делает это, чтобы понять, как интернет влияет на юных пользователей, чем они интересуются и с какими неприятностями могут столкнуться в сети. Согласно исследованию, проведенному в мае 2022 года, 14% юных пользователей имеют один пароль для всех аккаунтов в социальных сетях, в то время как процент взрослых, придерживающихся однообразных паролей, выше на 7%. У подавляющего числа (88%) школьников начальных классов есть собственный телефон или планшет. Среди старшеклассников практически у каждого — свой гаджет. И если дошкольники и младшие школьники только познают цифровой мир, то начиная со средней школы заметная часть детей проводит в гаджетах уже практически всё свободное время.

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Цифровой след

По словам Валерия Степанова, любое действие и вводимая информация оставляют так называемый цифрой след человека. Его опасность заключается в том, что информация может быть собрана и использована без разрешения или осознания пользователя. Компании, рекламодатели и киберпреступники могут использовать эти данные для направленной рекламы, мошенничества, кражи личных данных.

дома
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Скрыть его не получится, однако минимизировать «отпечатки» своих действий точно следует. Для этого необходимо не публиковать личную информацию: полное имя, адрес, номер телефона. Не вводить данные документов и тем более данные банковских карточек. Уделить внимание корректным настройкам конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, а также функции отслеживания вашей геолокации, — рассказал изданию Валерий Степанов.

Эксперт также подчеркнул, что для минимизации цифрового следа в сети не стоит устанавливать множество расширений для браузеров, особенно из непроверенных источников. Кроме того, следует остерегаться общественных Wi-Fi-сетей, которые могут быть небезопасными, и избегать совершения важных онлайн-операций (например, платежей) через них. Почти четверть опрошенных «Лабораторией Касперского» детей подключается к первым доступным точкам Wi-Fi.

— Опасность цифрового следа заключается в том, что, проанализировав поведение пользователя, злоумышленник может скомпрометировать его перед коллегами, друзьями, банками. Поэтому очень важно следить за репутацией и отслеживать информацию по своим ФИО в интернете. При обнаружении компрометирующих сведений следует связаться с администратором ресурса, на котором они опубликованы, — отметил Фомин.

школа
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

CEO проекта CakesCats Антон Шустиков рассказал, что вопрос цифровой гигиены давно вышел на федеральный уровень. Так, при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» Минцифры РФ проходит Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет». В конце прошлого года в ней приняли участие более 2 млн школьников. Олимпиада помогла детям сформировать необходимые навыки поведения, научиться безопасно проводить время в интернете и не стать жертвами злоумышленников.

Меры безопасности

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» определяет, что государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, рассказала адвокат и председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

— Этот же закон обязывает органы государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, — уточнила Виктория Данильченко.

В указе президента РФ от 17 мая прошлого года «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» особо отмечается, что деструктивное воздействие через средства массовой информации, интернет формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит вред здоровью, подчеркнула спикер.

вне школы

Директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина на открытом «Уроке цифры» для школьников от экспертов «Яндекса»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Государственные образовательные стандарты подразумевают присутствие в обучении детей элементов повышения цифровой грамотности — причем не только на уроках информатики. Существует большое количество внеклассных активностей, на которых могут изучаться различные аспекты использования информационных технологий в повседневной жизни.

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В «Лаборатории Касперского» указали, что, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы помочь образовательным организациям в проведении таких мероприятий: в частности, занимаются разработкой методических материалов для проведения уроков в школах.

— Кроме того, наши сотрудники пишут книги для детей и родителей на темы информационной безопасности. Также мы создаем интерактивные тренажеры, публикуем учебные пособия для детей и активно работаем в других форматах в рамках направления, — рассказал Андрей Сиденко.

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