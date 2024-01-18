Выйти на след: как познакомить ребенка с основами цифровой грамотности

С 15 января по 4 февраля 2024 года в российских школах проведут «Урок цифры». Ученикам 1–11 классов расскажут, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. Цифровая грамотность особенно важна для уязвимых категорий пользователей, к которым относятся и дети. Подробнее — в материале «Известий».

Интернет и риски

Современный мир пронизан высокотехнологичными устройствами и интернетом. Незнание основ цифровой гигиены, то есть неосознанное использование Сети, кратно повышает риски как для детей, так и для родителей, подчеркнул в беседе с «Известиями» руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов.

— Если говорить о цифровой гигиене, то нередки случаи, когда в интернете ребенок подвергается травле со стороны сверстников или более старших подростков. Второй проблемой при онлайн-общении является шантаж. Иногда взрослые злоумышленники завоевывают доверие детей, вынуждают их поделиться личной информацией, а потом вымогают деньги или что-то еще в обмен на сохранение тайны переписки, — поделился с «Известиями» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В особой группе риска находятся дети, чье критическое мышление еще недостаточно развито, и люди пожилого возраста — в связи с более низким уровнем цифровой грамотности и незнанием принципов функционирования информационных систем. Представители обеих категорий особо подвержены манипуляциям и эмоциональному воздействию со стороны злоумышленников , отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

Просвещение населения

Сейчас в России уделяется большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры. В школах она развивается преимущественно в рамках всероссийских образовательных акций. Это «Цифровой ликбез», «Цифровой диктант» и другие отдельные проекты. Например, в проекте «Цифровой ликбез» дети и взрослые могут узнать из короткометражных мультипликационных видеороликов о том, как пользоваться интернетом безопасно. Педагоги, используя методические рекомендации проекта, могут провести урок ОБЖ, внеклассное мероприятие, родительское собрание по тематике безопасного поведения в интернете.

— С 2023 года просветительские видеоролики по таким темам, как дипфейки, безопасность умного дома, защита аккаунтов в социальных сетях и другие, интегрированы в московский транспорт. Ежедневно ролики просматривало более 9 млн человек во всех видах транспортного сообщения города. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика», Минцифрой и Минпросвещения в партнерстве с российскими IT-компаниями, — поделились в министерстве.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

В проекте «Урок цифры» регулярно участвуют 25 тыс. школ по всей стране, рассказали в пресс-службе Минцифры. За шесть лет проведено более 3 тыс. открытых занятий с участием первых лиц регионального правительства и представителей бизнеса и пять федеральных открытых уроков с участием первых лиц государства и бизнеса. За всё время существования проекта школьники, педагоги и родители обращались к нему 79 млн раз. В «Уроках цифры» участвовали школьники из 89 регионов России и учащиеся русскоязычных школ из более чем 130 стран.

«Лаборатория Касперского» также ведет работу в области цифровой грамотности. Например, ресурс kids.kaspersky.ru помогает родителям и детям получить базовую информацию о правилах взаимодействия с гаджетами. Кроме того, компания разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы, которые помогут школьникам прокачать свои знания в области информационной безопасности.

— В этом году в качестве темы для «Урока цифры» мы выбрали «Кибербезопасность будущего». Мы верим, что важную роль в построении безопасного мира играют актуальные знания и навыки, и поэтому уделяем обучению детей большое внимание. В рамках «Урока цифры» мы рассказываем школьникам, например, о безопасности носимых устройств и умного дома — вплоть до безопасности инфраструктуры городов, а также о том, что такое интернет вещей, как противостоять кибератакам и о многом другом, — отметил в беседе «Известиям» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Лаборатория Касперского» несколько лет подряд проводит опрос по детской онлайн-безопасности. Компания делает это, чтобы понять, как интернет влияет на юных пользователей, чем они интересуются и с какими неприятностями могут столкнуться в сети. Согласно исследованию, проведенному в мае 2022 года, 14% юных пользователей имеют один пароль для всех аккаунтов в социальных сетях, в то время как процент взрослых, придерживающихся однообразных паролей, выше на 7%. У подавляющего числа (88%) школьников начальных классов есть собственный телефон или планшет. Среди старшеклассников практически у каждого — свой гаджет. И если дошкольники и младшие школьники только познают цифровой мир, то начиная со средней школы заметная часть детей проводит в гаджетах уже практически всё свободное время.

Цифровой след

По словам Валерия Степанова, любое действие и вводимая информация оставляют так называемый цифрой след человека. Его опасность заключается в том, что информация может быть собрана и использована без разрешения или осознания пользователя. Компании, рекламодатели и киберпреступники могут использовать эти данные для направленной рекламы, мошенничества, кражи личных данных.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Скрыть его не получится, однако минимизировать «отпечатки» своих действий точно следует. Для этого необходимо не публиковать личную информацию: полное имя, адрес, номер телефона. Не вводить данные документов и тем более данные банковских карточек. Уделить внимание корректным настройкам конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, а также функции отслеживания вашей геолокации, — рассказал изданию Валерий Степанов.

Эксперт также подчеркнул, что для минимизации цифрового следа в сети не стоит устанавливать множество расширений для браузеров, особенно из непроверенных источников. Кроме того, следует остерегаться общественных Wi-Fi-сетей, которые могут быть небезопасными, и избегать совершения важных онлайн-операций (например, платежей) через них. Почти четверть опрошенных «Лабораторией Касперского» детей подключается к первым доступным точкам Wi-Fi.

— Опасность цифрового следа заключается в том, что, проанализировав поведение пользователя, злоумышленник может скомпрометировать его перед коллегами, друзьями, банками. Поэтому очень важно следить за репутацией и отслеживать информацию по своим ФИО в интернете. При обнаружении компрометирующих сведений следует связаться с администратором ресурса, на котором они опубликованы, — отметил Фомин.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

CEO проекта CakesCats Антон Шустиков рассказал, что вопрос цифровой гигиены давно вышел на федеральный уровень. Так, при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» Минцифры РФ проходит Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет». В конце прошлого года в ней приняли участие более 2 млн школьников. Олимпиада помогла детям сформировать необходимые навыки поведения, научиться безопасно проводить время в интернете и не стать жертвами злоумышленников.

Меры безопасности

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» определяет, что государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, рассказала адвокат и председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

— Этот же закон обязывает органы государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, — уточнила Виктория Данильченко.

В указе президента РФ от 17 мая прошлого года «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» особо отмечается, что деструктивное воздействие через средства массовой информации, интернет формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит вред здоровью, подчеркнула спикер.

Директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина на открытом «Уроке цифры» для школьников от экспертов «Яндекса» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Государственные образовательные стандарты подразумевают присутствие в обучении детей элементов повышения цифровой грамотности — причем не только на уроках информатики. Существует большое количество внеклассных активностей, на которых могут изучаться различные аспекты использования информационных технологий в повседневной жизни.

В «Лаборатории Касперского» указали, что, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы помочь образовательным организациям в проведении таких мероприятий: в частности, занимаются разработкой методических материалов для проведения уроков в школах.

— Кроме того, наши сотрудники пишут книги для детей и родителей на темы информационной безопасности. Также мы создаем интерактивные тренажеры, публикуем учебные пособия для детей и активно работаем в других форматах в рамках направления, — рассказал Андрей Сиденко.